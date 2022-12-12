政院所轄部會禁用抖音 公務員違規將懲處

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數位部5日起禁止公部門使用抖音等軟體。行政院秘書長李孟諺12日說，會與立法院、考試院協調，盼能比照行政院的作法辦理。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳俊華台北12日電）數位部5日起禁止公部門使用抖音等軟體。行政院秘書長李孟諺今天說，會與立法院、考試院協調，盼能比照行政院的作法辦理；行政院發言人羅秉成表示，公務員若違反將依相關規定懲處。

短影音平台TikTok近來成為資安輿論焦點，根據「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，數位發展部針對公部門相關的資通訊設備、場域，禁止下載、使用抖音、小紅書等中國軟體。

立法院內政委員會今天邀行政院秘書長李孟諺、發言人羅秉成等人列席，報告行政院112年度施政計畫以及審查112年度收支預算案，並備詢。

民進黨立委羅美玲質詢時指出，世界各國針對中國影音平台抖音、小紅書等都提出禁令，台灣的數位發展部5日禁止公部門使用相關軟體；除行政院以外，那考試院、監察院、立法院、司法院是否同步。

李孟諺答詢時表示，中國影音平台對台灣有很多攻擊、批評及不實訊息，除要求行政院所屬相關部會的公部門禁止使用這些平台外，行政院也由政務委員羅秉成邀集相關部會進行對策因應。

羅美玲指出，至今立法院的網路還是可以瀏覽抖音、小紅書，質疑是「一國好幾制」；李孟諺說，每個院有各自的權責，會持續溝通，並與立法院、考試院等協調，盼能比照行政院的建議及作法辦理。

至於公務手機是否能使用抖音？羅秉成說，禁止範圍包括公務手機，目前是用查核的方式，如果要有更好的方法，例如在公共區域網路範圍內做一些技術上的處理，讓他無法接觸，專案小組會繼續討論。

羅秉成說，法制部分，是否能像印度等國家那樣處理抖音這類危害國家安全的APP，因為涉及層面較廣，需要比較多討論；公務人員在這要求下，如果違反的話，就按照相關規定懲處。

另外，羅秉成在答復民進黨立委莊瑞雄質詢時表示，公部門要率先有責任感，中國製APP嚴重影響資安，是因為它要求實名制，要詳細填寫個資，且與中國官方有約定，要無條件提供資料給官方，個資、相關活動情形都會讓中國官方獲取資料，風險很高。

羅秉成表示，專案討論修法部分，要參考其他國家做法，技術上要可行性、法律上要合理，不能影響言論自由，但若反而會傷害資安、國安，台灣在第一線面對境外敵對勢力的認知作戰特別嚴重，更要提高警覺。（編輯：蘇志宗）1111212