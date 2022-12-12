蔡總統：資安就是國安 強化台灣整體韌性

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總統蔡英文（右3）12日在總統府接見數位部資安署111年資安技能金盾獎獲獎團隊，並致詞表示，資安就是國安，隨著各類新興技術快速發展，網路系統及資訊安全受到威脅愈來愈多，境外勢力也常透過錯假訊息散布，進行認知作戰，她希望進一步強化台灣整體韌性。中央社記者鄭傑文攝 111年12月12日

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（中央社記者葉素萍台北12日電）總統蔡英文今天接見111年資安技能金盾獎獲獎團隊，她說，資安就是國安，隨著各類新興技術快速發展，網路系統及資訊安全受到威脅愈來愈多，此外，境外勢力也常透過錯假訊息散布，進行認知作戰，她希望進一步強化台灣整體韌性。

蔡總統今天在總統府接見數位部資安署111年資安技能金盾獎獲獎團隊，她說，現場有高雄中學第一名獲獎團隊，顯示資安教育正在不斷地向下扎根，今年也是數位發展部正式成立後，交由資安署辦理的第一次的競賽，題目加入更多智慧居家資安議題，這提醒大家，資安要在日常生活當中就開始實踐。

蔡總統指出，金盾獎一直是台灣培育人才的重要獎項，歷年的優勝者後來都在資安領域有傑出表現，她感謝大家讓世界看到台灣優異的資安實力。

蔡總統表示，「資安就是國安」一直是執政團隊的重要信念，隨著各類新興技術快速發展，網路系統及資訊安全受到威脅也愈來愈多，攻擊愈來愈頻繁，此外，境外勢力也常透過錯假訊息的散布，試圖混淆民眾的視聽，進行認知作戰。

蔡總統說，不論是資訊系統的攻擊、假訊息的散布，都有可能對民主體制造成重大危害，所以，政府一方面希望提升全民對錯假訊息辨識能力，另一方面持續強化國家層級的資訊安全。

她說，2018年通過資通安全管理法，要求政府機關及關鍵基礎設施率先加入資安防護，今年8月數位發展部已正式成立，目前資安議題由數位部主導及統合，強化國家資通安全能力。

蔡總統指出，在產業方面，也會持續落實對資安以及智慧財產權的保護，和更多國際盟友一起打造更具有韌性、更安全的供應鏈。

蔡總統說，她相信今天的獲獎者未來都會是帶動資安領域發展的重要人才，期待大家共同努力，一起提升資安防禦與應變能力，也進一步強化台灣整體韌性。（編輯：翟思嘉）1111212

總統蔡英文（前右）12日在總統府接見111年資安技能金盾獎獲獎團隊，感謝大家讓世界看到台灣優異的資安實力。中央社記者鄭傑文攝 111年12月12日

總統蔡英文（前右）12日在總統府接見111年資安技能金盾獎獲獎團隊，蔡總統說，她相信獲獎者未來都會是帶動資安領域發展的重要人才，期待大家共同努力，一起提升資安防禦與應變能力。中央社記者鄭傑文攝 111年12月12日