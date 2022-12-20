美議員提政府裝置禁用TikTok 傳將納入開支法案

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路透社報導，聯邦參議院上週就共和黨籍參議員霍利發起的一項法案表決，尋求禁止聯邦僱員在政府擁有的裝置上使用TikTok。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）消息人士今天告訴路透社，美國國會議員將在重要的開支法案納入一項提案，禁止聯邦政府職員在政府擁有的裝置上使用中國北京字節跳動科技有限公司的短影音應用程式TikTok。

路透社報導，聯邦參議院上週就共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）發起的一項法案表決，尋求禁止聯邦僱員在政府擁有的裝置上使用TikTok。這是美國國會議員在國安疑慮下對中國企業嚴加限制的最新行動。

消息人士說，這項禁令預定會被納入一項為美國政府運作提供資金的綜合法案，預計於本週表決。

前述提案在上週贏得眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）支持。

TikTok先前說，這些疑慮主要是錯誤資訊引起。這項立法不會影響在私人或公司擁有裝置上使用TikTok的1億多名美國用戶。

許多聯邦機關早已禁止在政府擁有的裝置上使用TikTok，包括白宮和國防部、國土安全部和國務院。

路易斯安那州和西維吉尼亞州的機關今天成為最新禁止政府裝置使用TikTok的單位，擔憂中國可能藉此追蹤美國公民的個資，並審查內容。

美國50州當中現有大約19州至少局部擋下政府電腦使用TikTok的權限，多數限制措施都是在過去兩週祭出。

2020年，時任美國總統川普試圖阻礙新用戶下載TikTok並禁止其他交易，此舉原本實際上將讓TikTok在美國遭到封殺，但因法院一連串爭訟失利而告終。

美國外來投資審查委員會（CFIUS）多月來尋求達成一項國家安全協議，以保護美國TikTok用戶的個資，但目前看來似乎在年底前無法達成任何協議。（譯者：盧映孜/核稿：戴雅真）1111220