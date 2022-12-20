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TikTok安全性與內容引關切 多國採取行動

2022/12/20 13:27（12/20 13:41 更新）
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許多用戶和政府機構都對TikTok安全性，以及這個母公司位在中國的社群平台處理數據的方式表示擔憂。（圖取自Pixabay圖庫）
許多用戶和政府機構都對TikTok安全性，以及這個母公司位在中國的社群平台處理數據的方式表示擔憂。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社台北20日綜合外電報導）對影音分享軟體TikTok的關切已存在一段時間，許多用戶和政府機構都對TikTok安全性，以及這個母公司位在中國的社群平台處理數據的方式表示擔憂。

TikTok為中國北京字節跳動科技有限公司所有，美國許多人擔憂中國可能藉此追蹤美國人個資和審查內容。

美國國會因此欲採取行動，尋求在美國全面封殺TikTok，此舉將仿效其他早已禁用的國家，例如印度。

事實上，美國包括國防部、國土安全部和國務院在內的許多聯邦機構，已經禁止在政府擁有的設備上使用TikTok。

而地方層級上，路易斯安那州和西維吉尼亞州的單位19日成為最新禁止政府管理裝置使用TikTok的機關，憂中國可能藉此追蹤美國人個資和審查內容。

據路透社報導，美國50個州目前有約19州至少局部擋下政府電腦使用TikTok的權限，多數限制措施都是在過去兩週祭出。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）14日發布聲明說，「聯邦政府尚未採取任何有意義的行動來保護美國用戶免受TikTok威脅。這與創意影音內容無關，而是與一個每天蒐集數千萬美國兒童和成人數據的應用程式（App）有關」。

聲明說：「我們知道它被用來操縱人們收看的內容和影響選舉。我們知道它聽命於中華人民共和國。」

不只美國，早在2020年6月，印度即宣告許多來自中國的App不合法，會威脅到印度「主權及完整」，當中即包括TikTok。截至今年2月，印度中央政府已禁了220多個中國的App。

而在2021年，巴基斯坦4度因不當內容而封鎖TikTok。在這個極度保守穆斯林國度，TikTok的反對者批評它推廣粗鄙以及LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）內容。（編輯：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1111220

#TikTok
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