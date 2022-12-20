TikTok國安疑慮未消 美又有兩州政府機關禁用

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（中央社加州奧克蘭19日綜合外電報導）美國路易斯安那州和西維吉尼亞州的單位今天成為最新禁止政府管理裝置使用熱門社群媒體服務TikTok的機關，擔憂中國可能藉此追蹤美國人個資和審查內容。

路透社報導，美國50州當中現有大約19州至少局部擋下政府電腦使用TikTok的權限，多數限制措施都是在過去兩週祭出。 TikTok為中國北京字節跳動科技有限公司所有。

美國部分國會議員上週提出法案，尋求在國內全面封殺TikTok，此舉將仿效其他早已禁用的國家，例如印度。

總部位於美國的公司Jamf Holding Corp.主要銷售各團體可在智慧型手機iPhone和其他蘋果（Apple）裝置上啟用過濾和安全措施的軟體。這家公司說，自今年中以來，他們愈來愈多政府客戶限制使用TikTok。

這家公司還說，Jamf全球公部門客戶管理的裝置本月嘗試連線TikTok約有65%被擋，包括學區和其他各種單位，被擋比例高於6月的10%。

TikTok今天在聲明中重申，「這麼多州加入政治潮流，基於毫無根據的TikTok相關不實說法來制定政策，這些舉措將無助於促進美國的國家安全」，TikTok對此「感到失望」。

路易斯安那州州務卿阿多殷（Kyle Ardoin）表示，他禁止他的單位所有裝置使用TikTok，理由是具有潛在安全威脅，但目前沒有發現任何問題。西維吉尼亞州審計員麥卡斯基（JB McCuskey）說，他的單位也是同樣做法。

美國官員和TikTok多月來一直在商討訂定國安協議，尋求消除外界對中國可取得TikTok超過1億名美國用戶資料的疑慮。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111220