抖音疑在台設分公司違法經營 陸委會：偵辦中

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（中央社台北18日電）中國大陸短影片平台抖音所屬的北京字節跳動，疑在台設立分公司並違法從事業務。陸委會表示，日前已對此事積極主動查處，涉嫌刑事犯罪部分，也已移由司法機關依法偵辦中。

自由時報今天報導，字節跳動積極海外擴點，根據經濟部商業司的商工登記查詢，2018年3月成立的「昇洋國際生技有限公司」，在今年11月核准變更登記為「字節跳動台灣股份有限公司」。

這家公司求才廣告的企業簡介顯示，公司通過直播平台開發網紅的粉絲價值，並與字節跳動旗下抖音、TikTok（抖音海外版）等社交平台達成「戰略合作」。

據報導，兩岸人民關係條例規定，中方網路社交平台服務業不得在台經營相關業務。若該分公司確實與中國抖音有關且未經申請許可，可能涉及違反兩岸人民關係條例，可處行為人3年以下有期徒刑、拘役或科或併科1500萬元以下罰金。

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陸委會今天發布新聞資料，表示經查本案於今年12月9日，行政院羅秉成政務委員針對TikTok危害台灣資通安全，邀集相關主管機關召開專案會議時，即已發現相關疑涉違法情事，並責成主管機關積極主動查處，其中業者涉嫌刑事犯罪部分，也已移由司法機關依法偵辦中。

陸委會表示，近年陸方運用TikTok等短影片對其他國家進行認知操作滲透，且有為中國政府蒐集用戶個資之高度風險，已引起各國的重視並採取相關反制措施。（編輯：張淑伶）1111218