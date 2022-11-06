官媒背景公司入股快手抖音 搶占社群平台影響力

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（中央社台北6日電）繼國資背景的電信公司與中國的網路巨頭合作後，近日又有官方媒體入股快手和抖音這兩大短影片社群平台。所謂「新版公私合營」似有擴大趨勢。

海峽都市報報導，查詢企業資訊平台「天眼查」顯示，10月26日，快手進行了一次戰略融資，投資方是北京廣播電視台。

目前快手的2大股東分別是北京華藝匯龍網絡科技有限公司（占股99%）、北京廣播電視台（占股1%）。

報導指出，北京廣播電視台與快手在2020年就有過深度合作，利用短影片方式，推廣北京網紅打卡地。今年9月，北京市廣播電視局黨組書記、局長王杰群帶隊赴北京快手科技有限公司調研，副局長、網絡視聽節目管理處、媒體融合發展處等相關負責人隨行。

另外，同是短影片平台巨頭的抖音，也在去年接收了一筆來自網投中文（北京）科技有限公司的投資。

目前，天眼查顯示，北京抖音信息服務有限公司由抖音有限公司、網投中文（北京）科技有限公司共同持股，持股比例分別是99%、1%。

經查詢，網投中文（北京）科技有限公司是由中網投（北京）科技有限公司、北京市文化投資發展集團資產管理有限公司、央視頻融媒體發展有限公司共同持股，其中，央視頻融媒體發展有限公司占股30%。

「央視頻」是中央廣播電視總台全力打造的新媒體平台，本身即是以短影片為主的社群平台。

央視與抖音的合作其來有自。今年6月21日，中央廣播電視總台與抖音集團聯合舉辦發布會，宣布抖音集團成為2022年卡達世界盃轉播商、中央廣播電視總台直播戰略合作夥伴。

有傳言說，無論是北京廣播電視台入股快手，或是網投中文入股抖音，儘管都只占1%的股權，但都是擁有一票否決權的特殊管理股權。不過，報導並未證實這一點。

在此之前，電信國企中國聯通與騰訊新設「合營企業」案已在10月獲批；中國移動則是在9月與京東科技簽署戰略合作協議。（編輯：張淑伶）1111106