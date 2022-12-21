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TikTok若遭美政府裝置禁用 無損用戶但傷廣告收入

2022/12/21 17:06（12/21 17:22 更新）
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美國國會預料將通過法律，禁止聯邦政府職員在政府裝置上使用中國短影音分享軟體TikTok。（路透社）
美國國會預料將通過法律，禁止聯邦政府職員在政府裝置上使用中國短影音分享軟體TikTok。（路透社）
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國國會預料將通過法律，禁止聯邦政府職員在政府裝置上使用中國短影音分享軟體TikTok。專家表示，即使這不會影響許多用戶，但恐怕會打擊TikTok的聲譽，並嚇跑廣告商。

美國國會議員今天上午將禁用TikTok的提案納入重要的政府開支法案，如同路透社先前率先報導。由於聯邦參議院14日已表決通過類似措施，因此這實際上確保了開支法案中的TikTok提案將在本週稍晚通過立法。

這是美方採取的最新行動來打擊這個流行的社群媒體平台。TikTok最近一連遭到美國數州頒布公家裝置禁用命令，長期也受到美國國家安全調查，人們擔心TikTok可能被中國政府利用來進行言論審查或監視美國人。

雖然新的聯邦禁令預期不會對估計有1億3000萬名的TikTok美國用戶造成重大影響，但路透社諮詢的專家表示，這項措施可能會損害TikTok的形象，進而嚇跑有價值的廣告客戶。

美國品牌策略公司鉑慧（Prophet）的合夥人尤妮絲．申（Eunice Shin）說：「TikTok面臨的巨大風險，就是品牌聲譽受到打擊後，影響到他們整體創造獲利能力。」

TikTok透過聲明表示，美國國會「不是鼓勵行政當局完成（對TikTok的）國家安全審查，而是採取行動在政府裝置上禁用TikTok，這是一種對於促進國安利益毫無幫助的政治姿態」，令它感到失望。

這項禁令包裹在為美國政府運作提供資金的一份龐大綜合開支法案，預計本週交付表決，再送交美國總統拜登（Joe Biden）簽署。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1111221

#TikTok
#美國
#美國國會
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