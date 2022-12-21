TikTok主管接受CNN專訪 避答中國侵犯維吾爾人權[影]

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TikTok美洲公共政策負責人貝克曼接受CNN訪問時，多次拒絕承認中國不當對待維吾爾人和其他穆斯林少數民族的情況屬實。（圖取自CNN YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社紐約20日綜合外電報導）北京字節跳動旗下熱門影片分享應用程式（App）TikTok的美洲公共政策負責人貝克曼今天受訪時，多次拒絕承認中國不當對待維吾爾人和其他穆斯林少數民族的情況屬實。

貝克曼（Michael Beckerman）今天接受美國有線電視新聞網（CNN）主持人塔柏爾（Jake Tapper）訪問，塔柏爾問道：「你認為中國政府把維吾爾族和其他人關進集中營嗎？」貝克曼回答：「我沒特別關注那件事。」

影片來源：CNN

美國國務院已認定中國在新疆的作為構成種族滅絕；聯合國（UN）一份報告也稱，中國的作為可能構成「違反人道罪」。

隨著TikTok受歡迎程度在過去幾年飛速增長，美國國會議員和安全專家已在嚴格審視這個中企旗下的社群平台。

批評者主張，中國的國安法可能迫使TikTok或字節跳動交出美國用戶個資。而安全專家說，這些個資可能讓中國有找到獲取情報的機會，或試圖透過不實資訊來影響美國人。

TikTok也被控審查挑動中國政府敏感神經的內容，包括取締某些在貼文中談新疆大型拘留營的帳號。

美國國務院估計，有多達200萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族被關進這類營區。聯合國人權事務高級專員8月也透過報告表示，中國對維吾爾人做出「嚴重違反人權」情事，可能達到「違反人道罪」的程度。

貝克曼第2次被問到是否認為中國在新疆侵犯人權時，仍未正面回答，他說：「我並非中國事務專家，所以我沒特別關注那個領域。」

貝克曼否認審查新疆集中營相關貼文，他說，內容審核是在美國而非中國做決策，而且用戶可在TikTok的App搜尋，找到「大量關於那件事的內容」。

貝克曼稱：「我們並未替任何政府審查內容。」

塔柏爾3度施壓貝克曼，逼問他是否擔心討論中國不當對待維吾爾人會被開除，但他再度拒絕承認，只說中國是全球眾多行為惡劣的國家之一。

貝克曼說：「我想中國和全世界都發生許多侵犯人權的事。我認為這些事非常重要，我來這裡不是要當全球侵犯人權情事的專家。」

TikTok表示，暗示貝克曼拒認中國不當對待維吾爾人的說法很「可惡」。

TikTok發言人歐柏威特（Brooke Oberwetter）說：「麥可（貝克曼）絕對有承認中國發生侵犯人權情事屬實。但他明確說明，確認此事並非他作為TikTok公共政策負責人的專業領域。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111221