美國政府設備禁TikTok 分析：企業和個人可能跟進

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出於對北京的疑慮，美國聯邦以及越來越多州相繼禁止在政府設備上使用TikTok。（路透社）

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）出於對北京的疑慮，美國聯邦以及越來越多州相繼禁止在政府設備上使用TikTok，凸顯政治風向轉變之快速，逆襲這個中國影音分享軟體，也讓這個平台的未來蒙上陰影。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，美國國會兩黨通過規模達1.7兆美元的年度開支法案，為聯邦政府提供資金直到明年9月，條文包括禁止聯邦雇員在政府設備上使用TikTok。在此之前，諸多州政府已有禁止員工在州政府所有裝置上使用TikTok的類似作法。

相關決定看起來不太可能繼續上綱，連員工個人擁有的裝置都禁止使用中國網路科技巨擘字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok，儘管國會上週確實針對類似禁令提出法案。

網路安全公司資料捍衛者（Data Defenders）創辦人和管理負責人華克（Cyrus Walker）說：「就個人用戶而言，至少就目前來說，我不認為將會對個別消費者的使用造成太大影響，因為還沒有確認會對使用者造成直接威脅。」

熱門社群媒體服務TikTok光是在美國就有超過8500萬用戶，全國各地使用情況很普遍，尤其受到20歲以下年輕人歡迎。

不過華克表示，聯邦和州政府員工裝置不准使用TikTok引發關注，也可能帶動有關這個應用程式（app）有無隱私和安全疑慮的一波更廣泛討論。他認為，民營企業也可能開始不准員工在工作用電話裝置上使用TikTok。

他說：「地方政府範圍內的限制或是全面禁止TikTok的趨勢越演越烈，我認為企業，尤其大企業，也將依樣畫葫蘆，因為企業間諜活動造成的威脅等級恐怕更高於此。」

美國國會議員日益憂心，中國政府可能因美國政府員工下載TikTok而取得蒐集美國公民數據的管道。

新美國安全中心（Center for a New American Security）科技和國家安全計畫研究助理凱利（Hannah Kelley）認為，如果禁止在聯邦政府裝置上使用TikTok的作法成為法律，至少會讓一些美國人開始關心相關疑慮並且自問：「如果在聯邦設備裡下載這個應用程式讓政府不放心，我該放心在家裡使用嗎？」

共和黨佛州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）是禁止在美國境內使用TikTok法案提案議員之一，他強調這個應用程式恐對一般民眾構成安全威脅。

盧比歐在聲明中說：「聯邦政府還沒有採取任何有意義行動保護美國使用者免於TikTok造成的威脅。這不是針對創意影片，而是跟一個每天對數以千萬計美國兒童和成年人蒐集數據的應用程式有關。」

法案另外兩位共同提案人是共和黨威斯康辛州聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）和民主黨伊利諾州聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）。提案案文引述聯邦調查局（FBI）和聯邦傳播委員會（FCC）近日所提有關TikTok被用來監控美國民眾的疑慮。

聯邦傳播委員會委員卡爾（Brendan Carr）上個月接受美國新聞網站Axios訪問時主張，考量到相關疑慮，國會立法禁止這個應用程式是唯一途徑。

卡爾說：「世界上根本不會有可以讓你充分保護數據這種事，讓你能夠信心滿滿不讓數據落入（中國共產黨）手中。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111226