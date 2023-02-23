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歐盟執委會跟進禁用TikTok 公務裝置3/15前須卸載

2023/2/23 21:02（2/23 21:24 更新）
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歐盟執委會23日宣布，所有連結到公務網路的手機及電腦等設備都不得安裝TikTok，以保護資訊安全。（圖取自Unsplash圖庫）
歐盟執委會23日宣布，所有連結到公務網路的手機及電腦等設備都不得安裝TikTok，以保護資訊安全。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者田習如布魯塞爾23日專電）歐盟執委會今天宣布所有連結到公務網路的公、私手機及電腦等設備，將不得安裝中國短影音應用程式抖音的海外版本TikTok，以保護資訊安全。已安裝者須在3月15日前卸載。

這項透過電子郵件發給內部人員的內規在上午經媒體歐洲動態（EurActiv）揭露後，歐盟執委會（European Commission）發布新聞稿說明，此禁令是為了避免內部網路資安遭威脅，並希望職員使用社交網路平台時提高警覺。

目前禁令只針對TikTok，執委會表示將持續檢視其他社群平台的安全性。

繼澳洲、美國、台灣等政府陸續禁止部分或全部公家機關人員的工作相關設備安裝TikTok後，歐盟執委會是最新宣布的機構，個別歐盟國家是否跟進尚待觀察。

今天中午執委會例行記者會上，中國官媒記者指稱TikTok並無資安問題，此舉是否受到美國影響，歐盟執委會首席發言人馬莫爾（Eric Mamer）說：「答案很簡單，不是。」

去年TikTok承認海外用戶資訊可經中國總部人員取得後，在多國掀起一波資安疑慮，TikTok新加坡籍的執行長周受資在1月間還赴歐盟布魯塞爾總部奔走數日，連續會見歐盟執委會從產業到資訊部門的多名官員，試圖消除對用戶個資保障的疑慮。

據歐洲動態披露的電郵內容，歐盟執委會人員若未在期限內卸載TikTok，將無法連上工作電郵、Skype通訊等執委會使用的網路系統。（編輯：張芷瑄）1120223

#TikTok
#歐盟執委會
#抖音
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