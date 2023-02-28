白宮設30天期限 確保聯邦設備系統剔除TikTok
2023/2/28 08:37（2/28 08:56 更新）
白宮給政府機構30天的時間，確保聯邦設備和系統中沒有TikTok。（圖取自Unsplash圖庫）
（中央社華盛頓27日綜合外電報導）白宮今天給政府機構30天的時間，來確保聯邦設備和系統中沒有中國影音分享應用程式TikTok。
根據路透社所見的一份指導備忘錄，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）局長楊恩（Shalanda Young）告訴各機構，將要求他們調整資訊技術合約，以確保供應商透過剔除設備與系統上的TikTok，來保護美國數據安全。
TikTok表示，相關憂慮是不實訊息所引起。上述行動並不影響在個人或公司持有裝置上使用TikTok的1億多名美國人。
美國國會去年12月表決通過，禁止聯邦雇員在政府設備上使用這款應用程式（App），並且給予總統拜登政府60天的時間發布機構指令。
在擔心北京可能利用企業來監視美國人、引發國安疑慮之際，這項表決是美國國會議員打擊中國企業的最新行動。
聯邦資訊安全長德魯夏（Chris DeRusha）表示：「這份指導方針是政府持續致力確保數位基礎設施安全、保護美國人民安全與隱私的部份行動」。
白宮、國防部、國土安全部和國務院等許多政府機構在上述表決通過前，就已禁止雇員在政府設備上使用TikTok。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1120228
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