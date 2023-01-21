抖音股權大變動 新成立廈門小企業取得近99%股份

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（中央社台北21日電）中國財經媒體鳳凰網旗下自媒體平台昨天披露，熱門短影音平台TikTok母公司字節跳動的創辦人張一鳴已退出中國抖音公司股東行列，由成立不到1個月的廈門小企業取得近99%股份，啟人疑竇。

報導指出，中國天眼查App的資料顯示，抖音有限公司2022年5月才變更為現名，先前的名字正是字節跳動有限公司，成立於2016年5月，註冊資本額為1億人民幣，法定代表人、執行董事、經理都是字節跳動現任董事長張利東。

但根據資料，抖音有限公司近日發生工商變更，張一鳴退出股東行列，新增股東是廈門星辰啟點科技有限公司，持股約98.81%，其餘1.19%股份則為張利東持有。廈門星辰啟點科技有限公司成立於2022年12月30日。

抖音有限公司投資的企業，則包括今日頭條有限公司、北京抖音信息服務有限公司、北京量子躍動科技有限公司等。

TikTok正遭到美國多州以安全為由禁止官方使用，抖音在此時出現如此特殊的股權變動，引發眾多揣測。（編輯：張正芊、陳彥鈞）1120121