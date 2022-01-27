張一鳴卸字節跳動法定代表人 不再參與企業管理

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（中央社台北27日電）繼去年5月辭去字節跳動執行長、董事長職務，字節跳動創辦人張一鳴近日再卸下法定代表人、執行董事職務；法定代表人由董事長張利東接任。報導指出，張一鳴將不再參與公司日常管理。

字節跳動是短影音平台抖音及其國際版TikTok的母公司。字節跳動去年11月宣布組織改組，成立6大業務部門。

根據新京報旗下財經媒體貝殼財經、香港01報導，張一鳴除了卸下北京字節跳動科技的法定代表人、執行董事職務外，包含辭去北京字跳網絡技術有限公司、上海字跳網絡技術有限公司法定代表人，以及北京石貝科技有限公司經理、執行董事職務。

報導引述接近字節跳動的人士表示，張一鳴退出多家關聯公司法定代表人，是公司治理的正常變動，目前梁汝波已全面負責字節跳動的整體發展，「張一鳴已不再參加公司內部雙月會，不再參與公司日常管理。」

據報導，張一鳴從去年年中起就陸續辭去多項字節跳動與關聯公司的職務。

去年5月，張一鳴發布公司內部信件，宣布在年底前卸下執行長（CEO）一職，「我決定卸任CEO的角色，放下日常的管理工作，作為公司創始人，聚焦到遠景戰略、企業文化、社會責任等長期重要的事情上去。」

同年11月，張一鳴正式辭去字節跳動的執行長與董事長，並由聯合創始人梁汝波接任。

中國官方加強監管網路平台企業後，除了張一鳴，電商平台「拼多多」創辦人黃崢、短影音平台「快手」CEO宿華，從去年下半年開始陸續宣布退出前線。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110127