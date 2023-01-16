經部：未開放中國製螺螄粉進口 實體通路及電商立即下架

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台灣基進秘書長王興煥等人16日說，接獲檢舉，在中國註冊的某公司代理中國螺螄粉食品進口台灣，包裝上卻印有「你是中國人、我是中國人」等統戰字眼。（圖取自facebook.com/LICHONGLIMTW）

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（中央社記者鄭鴻達台北16日電）經濟部今天表示，目前並未開放中國製螺螄粉食品進口，在坊間販售者已涉及違反有關法令，已通知通路下架；若被查獲涉及私運或虛報，除將依法沒入貨品並處以罰緩，廠商也將被停權最多2年，嚴重者可廢止廠商登記資格。

台灣基進今天召開「統戰標語當包裝！食品假進口真滲透，常民生活成國安議題」記者會，表示接獲檢舉，在中國黑龍江省牡丹江市註冊的摩爾霍普公司，代理中國螺螄粉食品進口台灣，並在康是美、全家、蝦皮等通路販售，且包裝還印有統戰字眼，呼籲「行政稽查零容忍」。

經濟部國際貿易局晚間透過新聞稿表示，目前並未開放中國製的螺螄粉食品進口，坊間出現螺螄粉販售，均已涉及違反進出口等有關法令；依現行規定，中國製粉條類產品如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，通通不准進口。

貿易局也說，經濟部已召開跨部會協調，討論有關市售螺螄粉查處事宜，並已要求所有實體通路及電商平台，依法立即下架，海關也將加強稽查，追查不法進口來源。

貿易局指出，海關查獲中國製螺螄粉食品，如涉及私運或虛報，將會依「海關緝私條例」相關規定裁罰，得沒入貨品及處以罰鍰，且將進口人移由貿易局，依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」處以停權2個月至1年，情節嚴重者，可廢止廠商登記資格。

經濟部呼籲，廠商及民眾應提高國安和食安意識，切勿進口未開放食品，並提醒在進口中國貨品前，應先至貿易局網站或直接洽詢該局，查明該項貨品是否准許進口，以免觸法。（編輯：林克倫）1120116