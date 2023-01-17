黃飛紅麻辣花生未准許進口、魔芋爽原則禁止 經部發函公會留意

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中國零食黃飛紅麻辣花生在台小有名氣但未允許進口，經濟部強調，如果有市售商品就屬於走私或虛報，已提醒網路平台通路不能上架。（圖取自蝦皮購物網頁shopee.tw）

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）坊間熱賣的中國製零食其實是走私，讓民眾大感意外，經濟部今天強調，中國製螺螄粉或是在台小有名氣的「黃飛紅麻辣花生」，從來沒有准許進口，至於最近很夯的「魔芋爽」也是原則禁止，已經發函請無店面公會留意。

經濟部指出，兩岸交流與貨品貿易相關規範明定在兩岸人民關係條例和兩岸貿易許可辦法當中，中國大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，都屬於未准許項目，螺螄粉也是這樣；經濟部是考量國內產製情形以及保護國內業者，以免造成市場替代及排擠作用，形成不公平競爭。

換言之，中國製螺螄粉從來沒有准許進口，中國製花生也是如此。經濟部強調，如果有市售商品，就屬於走私或是虛報；財政部關務署也表示，過去2年，共查獲自大陸走私的螺螄粉791件、8400公斤，都已依規沒入、處以罰鍰。

至於近期在小學掀起流行的中國零食「魔芋爽」，經濟部表示，同樣從來沒有准許，屬於原則禁止，但因台灣沒有類似產品，部分代理商申請專案進口。

經濟部指出，已經提醒家樂福、超商、網路平台等主要賣場及通路，不能進口的產品不能上架，商業司也已函文給無店面公會，同時請數位部提醒國內主要電商平台，相關產品需下架，不得販售，經濟部貿易局將不定期查核市場有無違法販賣的情況。（編輯：張均懋）1120117