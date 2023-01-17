近2年查獲走私中國螺獅粉8400公斤 海關：加強查緝

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（中央社記者張璦台北17日電）針對中國螺螄粉包裝印有統戰字眼輸入台灣，財政部關務署表示，各關區將持續運用X光檢查儀等工具，加強查緝，過去兩年查獲自中國走私的螺螄粉791件、8400公斤，都已依規沒入、處以罰鍰。

台灣基進16日召開「統戰標語當包裝！食品假進口真滲透，常民生活成國安議題」記者會，表示接獲檢舉，在中國黑龍江省牡丹江市註冊的摩爾霍普公司，代理中國螺螄粉食品進口台灣，並在康是美、全家、蝦皮等通路販售，且包裝還印有統戰字眼，呼籲「行政稽查零容忍」。

經濟部國際貿易局表示，目前並未開放中國製的螺螄粉食品進口，坊間出現中國螺螄粉販售，均已涉及違反進出口等有關法令；依現行規定，中國製粉條類產品如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，通通不准進口。

財政部關務署表示，基隆關已於16日下午配合國貿局，會同衛福部食藥署及地方衛生單位等機關，依貿易法規定至新北市某廠商進行檢查。

關務署指出，如果廠商無法針對所存儲貨物，提出合法進口資料，海關將依「海關緝私條例」相關規定裁處，並移送國貿局依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，裁處停權或廢止廠商登記資格；若涉違反「食品安全衛生管理法」，得由地方衛生單位逕行處以暫停販售等裁罰。

關務署統計，海關在民國110年查獲自中國走私螺螄粉280件、4095公斤，111年查獲511件、4305公斤，過去兩年共791件、8400公斤，都已依「海關緝私條例」相關規定沒入貨品及處以罰鍰。

關務署強調，各關將持續運用風險管理及X光檢查儀等查緝工具，攔截未開放進口的中國農產品及食品，並與相關機關執行市面查緝，維護民眾春節假期健康安全。（編輯：楊凱翔）1120117