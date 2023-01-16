基進指中國食品包裝印統戰字眼 籲政府嚴格把關

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台灣基進秘書長王興煥等人16日說，接獲檢舉，在中國註冊的某公司代理中國螺螄粉食品進口台灣，包裝上卻印有「你是中國人、我是中國人」等統戰字眼。（圖取自facebook.com/LICHONGLIMTW）

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（中央社記者王揚宇台北16日電）台灣基進秘書長王興煥等人今天說，接獲檢舉，在中國註冊的某公司代理中國螺螄粉食品進口台灣，包裝上卻印有「你是中國人、我是中國人」等統戰字眼，呼籲政府嚴格把關，避免中共統戰滲透台灣人民生活。

台灣基進今天召開「統戰標語當包裝！食品假進口真滲透，常民生活成國安議題」記者會，作上述表示。

王興煥表示，在中國黑龍江省牡丹江市註冊的摩爾霍普公司，代理中國螺螄粉食品進口台灣，包裝上卻印有「你是中國人、我是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」等統戰字眼，而該產品已透過康是美、全家、蝦皮等通路入島、入戶、入腦。

王興煥提出幾項呼籲，包括行政稽查零容忍、敵我意識與全民心防、文明防衛機制；他指出，根據台灣與中國貿易許可辦法，附有這類統戰標誌的商品，進口商應於通關放行後負責塗銷，甚至主管機關應裁定不得輸入。

王興煥說，對於有統戰標誌的中國進口商品，應以「零容忍」的標準來處理，面對已經入島、入戶的統戰商品，敵我意識的具體展現就是抵制。（編輯：林興盟）1120116