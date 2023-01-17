王美花：未開放中國製螺螄粉進口 會稽查要求下架

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台灣基進接獲檢舉，坊間出現中國製螺螄粉食品販售，包裝上還印有「你是中國人、我是中國人」等統戰字眼。（圖取自facebook.com/LICHONGLIMTW）

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（中央社記者范正祥台北17日電）經濟部長王美花今天表示，目前並未開放中國製螺螄粉食品進口，現在進來的不是走私就是虛報，跨部會會作相關稽查，不管是在實體通路或電商平台，都會要求下架。

台灣基進昨天召開「統戰標語當包裝！食品假進口真滲透，常民生活成國安議題」記者會，表示接獲檢舉，坊間出現中國製螺螄粉食品販售，包裝還印有統戰字眼。

立法院經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境5委員會聯席會議今天併案審查行政院函請審議「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」及國民黨立法院黨團擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」案，多位部會首長列席備詢，王美花會前回應媒體詢問坊間出現中國製螺螄粉販售。

王美花指出，本來就沒有准許中國的粉條進口，坊間出現中國製螺螄粉食品，是走私或虛報的問題，經濟部昨天已經有跨部會討論，會跨部會來作相關的稽查，不管是在實體的通路或電商平台，都會要求下架。

她說，走私或虛報的東西，就是要處理掉，要儘快解決。目前不曉得進口多少量，因為是到最近才發現市面上有這商品，會去查。（編輯：翟思嘉）1120117