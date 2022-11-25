日防衛省智庫報告：中國認知戰對台威脅大 1年逾14億次網攻

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日本防衛省智庫防衛研究所25日公布最新版「中國安全保障報告」指出，中國的認知戰對台灣有極大威脅，對台發動一年內超過14億次的網路攻擊。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社台北25日電）日本防衛省智庫防衛研究所今天公布最新版「中國安全保障報告」指出，中國的認知戰對台灣有極大威脅，對台發動一年內超過14億次的網路攻擊、利用疫情打擊台灣政府、利用台灣人開展影響力行動，策反跨國企業和軍隊相關人員。

報告指出，中國透過台灣人抨擊民進黨政權手段也層出不窮。包括親中派演藝界人士在媒體上發布支持統一言論，有政黨幹部發表親中言論、舉行示威遊行等等，不勝枚舉。

報告指出，2019年9月至2020年8月，台灣的政治、經濟和軍事重要機關遭到超過14億次網路攻擊。此外，2020年3月臉書（Meta公司）披露，已關閉60多個向台灣散布新冠病毒虛假訊息的中國網路部隊帳號。中國網路部隊使用的帳號，大部分採用繁體字網名，偽裝成台灣用戶。

防衛研究所從2011年起每年固定發表「中國安全保障報告」，今年為第13次。

報告指出，中國企圖利用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延狀況打擊總統蔡英文政權的案例。疫情剛開始蔓延時，中國報導「台灣禁止陸客和陸生入境，暫停小三通，阻撓滯留湖北的台商返台」之類真假參半、刻意歪曲事實的訊息，貶低台灣形象。

中國還有散布虛假圖像訊息的手段。也有人民解放軍發布轟-6K轟炸機似乎在以台灣最高峰玉山為背景飛行的虛假圖像，以及中國的電視台播放2019年在內蒙古自治區實施的演習中，人民解放軍士兵朝著模擬台灣總統府的建築物進攻影像等。

此外，報告也指出，共軍新設負責情報蒐集、技術偵察、網路空間攻防、心理戰等的「戰略支援部隊」，利用官方傳播進行政治宣傳，或以社群網路散播訊息以展開「認知戰」。

尤其在「台灣統一」議題上傾注全力，例如在台灣地方選舉中協助親中派候選人等具有一定的成果。

此外，防衛研究所指出，中共黨員在外國的產學政界發展中共黨支部。據報導，發現至少有10個國家在上海的總領事館僱用共產黨員，連台灣大企業也都有中共黨員，設有中共黨支部。

有學者指出，如果一家企業裡面有3至4個黨員，就必須成立黨支部，隨著兩岸關係、美中關係緊張，這些黨支部有可能變成統戰工作或對台政治活動的外圍，反向滲透企業。

中國也策反軍隊相關人員。預備役陸軍中將劉德良，退休前曾擔任國防部軍情局局長，退休後至某天然氣分裝公司任總經理，上任不久便接到中國企業尋求在台合作夥伴的信函。劉德良一看便知這是典型諜報手法，隨即上報國家安全局與法務部調查局。

台灣方面也相當重視這一事態，調查局和軍中反情報總隊調查後發現，寄件地址、門牌果然是假的，接觸手段等也是典型的諜報人員手法。（編輯：周永捷/黃自強）1111125