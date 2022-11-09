防中國靠認知戰奪台 唐鳳：不斷網系統是關鍵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日綜合外電報導）隨中國加大對台認知作戰力道，數位發展部部長唐鳳接受華郵專訪時說，台灣正在建立不斷網系統，以防民眾在災難發生時遭假訊息擾亂，就像是為基礎建設做好防震措施一樣。

「華盛頓郵報」專欄作家羅金（Josh Rogin）今天專文指出，台灣政府計畫準備一套備用系統，當中國試圖切斷台灣所有對外網路時，仍可維持網路暢通。

北京當局正在許多國家展開認知戰，但對台灣實施的密集程度無人能及。美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，中國政府對台策略提升至全新水準。

北京當局依慣例祭出報復措施，像是試射飛彈、模擬轟炸、模擬封鎖等軍事演習，並利用認知作戰、假訊息破壞台灣民主，混淆台灣人對現況的掌握。

台灣正透過強化網路彈性因應中國威脅。然俄烏戰爭的前車之鑑顯示，當危機來襲時，遭受攻擊的國家不一定能依賴外國政府或馬斯克（Elon Musk）這樣的外國億萬富翁，這也增強了台灣的緊迫感。

而現實情況是，中國和台灣在許多方面的認知戰早已硝煙瀰漫。

台灣首任數位發展部部長唐鳳在台北接受華郵專訪時表示：「我們這麼做並非為了未來可能發生某事做準備…當前面臨的情況可能持續好一段時間，我們得做好準備，就像是為基礎建設做好防震措施一樣。」

數位發展部今年8月掛牌成立，對台灣建立「全民數位韌性」並升級政府組織架構至關重要。

台灣最具雄心的目標是建立一個「非同步軌道衛星」（non-geostationary satellites）網絡，即便北京切斷海底光纖纜線，台灣對外網路仍可照常運作。

這項計畫目前仍處於早期階段，目標是在低軌道或中軌道部署700個衛星接收器，以連接至地面的5G行動基地台，11月將開放供應商申請。

馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）是可能的申請者之一，SpaceX旗下的「星鏈」（Starlink）衛星通訊網路在低軌道擁有3000多枚小型衛星，是烏克蘭至今網路暢通的關鍵。然而，烏克蘭官員批評他公開提議建立一個對莫斯科友好的談判平台，馬斯克揚言要切斷星鏈網路。

台灣政府想建立一個無法被任何外國公司或企業高層切斷的系統，因為他們知道，在中國對台發動攻擊的頭幾天，台灣與世界直接溝通的能力將成其生存關鍵。

唐鳳表示：「現在有很多外媒記者在台灣…如果我們在發生自然或非自然災難時無法供應寬頻網路，那假訊息自然會贏得這場戰爭。」

馬斯克還建議台灣重回中國的「一國兩制」框架，台灣外交部長吳釗燮說，這和北京當局想法完全一樣，「這是中國的提議…台灣人對這沒興趣」。

與此同時，台灣每天都在力抗中國的認知作戰和假訊息，北京當局利用假訊息破壞台灣民眾對政府防疫的信心，並在台灣的選舉中推舉親中候選人。

最近中國更專注於讓台灣人相信，他們的民主只是個幌子，而且台灣領導人受到中央情報局（CIA）控制。

唐鳳表示，北京當局開始將假訊息融入認知作戰增強擾亂效果。裴洛西8月訪台後，駭客癱瘓台灣總統府及國防部網站，趁機散布有關台灣政府的假訊息，更駭入台鐵的電子看板，播放反裴洛西、親中的訊息。

唐鳳表示：「裴洛西來訪就像一次演習，有種風雨欲來的味道。」

以往美國的假訊息大多來自政治體系，但中國開始把魔爪伸向美國，中國駭客對美國政府網站展開攻擊，北京當局的認知作戰遍及美國社交平台和美國媒體。

好消息是，中共總書記習近平任內的經濟衰退、「戰狼外交」和國內鎮壓，削弱了中國內部對專制制度的青睞。

唐鳳說，台灣、烏克蘭和美國等民主國家是打擊中國認知作戰的「天然盟友」，但他們必須付出更多努力，才能證明他們的模式在數位世界中能發揮更好的效果。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1111109