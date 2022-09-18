黑熊學院基礎營 學員：具防衛意識對前線最大幫助

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（中央社記者陳俊華台北18日電）「黑熊學院」今天舉辦全民國防基礎營，共同發起人何澄輝盼建立民眾面對戰爭的心防，包括破除謠言、假訊息，及基礎救護、避難規劃等課程；女學員則說，有防衛意識後，對前線是最大幫助。

社會企業「黑熊學院」獲得聯電前董事長曹興誠資助，提倡民間防衛訓練計畫，今天在台北市舉辦全民國防基礎營，許多民眾報名參加課程。

「黑熊學院」共同發起人、台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪時說，有堅實的心防、民防，才能支援台灣的國防；基礎營4大課程包括：破除軍事謠言的現代軍事科普、破除假訊息的資訊辨識與認知作戰、戰時因應出血性受傷的基礎救護止血與傷患搬運、避難準備規劃。

何澄輝表示，4堂基礎課程，盼建立台灣民眾面對戰爭的心防，但這只是開始，民眾可依個人意願、能力以及願意投入的時間，進一步選修進階課程；希望組建更多有防衛決心、具備專業知識的人，才是「黑熊勇士」的計畫目標。

何澄輝說，為了驗證學習效果，未來會舉辦大型演訓，讓學員有機會驗證所學。全台目前約有900萬家戶，希望每戶至少有1人能了解防衛基本知識，但由於時間緊迫，因此設定目標是在3年內有300萬人，可以照顧自己及身邊的人。

何澄輝表示，面對戰爭風險，逃避是沒用的，因此要提升防衛與抵抗決心，並加強訓練與準備。國防部全民防衛動員署是負責動員部分，民間發起的防衛意識提升課程亦有助這方面工作，希望未來能跟政府合作，讓課程在全台推展。

黑熊學院共同發起人、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋說，學員回家後，應加強軍事基礎知識、練習斷網、學習回報訊息、了解自我資安問題等。

大四學生的陳姓女學員指出，俄烏戰爭後讓她受到啟發，也擔心「武統」真的會發生，而戰爭是不分性別的，因為女性沒有服兵役，平常比較少接觸到相關知識，才會報名這次的課程，有了防衛意識後，對前線也會是最大的幫助。

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特戰部隊傘兵退伍的吳姓男學員表示，當時在軍中接受戰時的軍事訓練，但因國防每年都有新的東西，今天課程剛好能補足與過去他在軍中不同的知識；來上課家人都很支持，媽媽和親友也想來上課。

對於曹興誠在臉書發文指出，台北市長柯文哲貶抑「黑熊勇士」為「義和團」，吳姓男學員認為，自己繳交費用來學習新的知識，且每個人都有自主意識，不會因為上一堂課就變義和團，這很奇怪。（編輯：蘇志宗）1110918