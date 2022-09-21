俄烏戰爭凸顯通訊韌性 唐鳳：確保核心基地台不斷電

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（中央社記者蘇思云台北21日電）數位部長唐鳳今天談及俄烏戰爭對台灣的啟發時表示，通訊韌性非常重要，在與電信業公協會討論時，業者亦主動提出要做相關演練，希望確保核心的基地台機房不能斷電、不能先被攻擊，數位部也有幫業者跟台電談。

唐鳳今天接受鏡新聞調查報告採訪，主持人關注俄烏戰爭爆發後，台灣從中有哪些可學習經驗，以及台灣在資安領域有哪些優勢與需要加強之處。

唐鳳分析，俄烏戰爭爆發後，全世界都在關心烏克蘭狀況，面對假訊息跟謠言流竄，如果沒有高品質傳輸能力，很多事實恐被假訊息沖掉；若能透過直播讓全球各地看到當地最新情況，民主世界朋友知道還撐得住、國家內部指揮體系也不會慌亂。因此，通訊系統與非同步衛星的連結非常重要。

唐鳳指出，烏克蘭在戰事爆發後，就開放全面漫遊，當原使用的電信商基地台遭攻擊斷網，民眾即可使用別家電信商作跨網漫遊，進而增強行動通訊韌性；這類措施在數位部未成立前，國家通訊傳播委員會（NCC）已開始跟各電信業者討論可行性。

鑑於台灣每天的假訊息攻擊與資安需求量非常高，唐鳳認為，未來兩年重要工作包括，一是台灣要跟許多國外資通訊大廠，甚至低軌衛星、中軌衛星業者合作；二是台灣國內要培養瞭解新興通訊方式，以及應對資訊系統攻擊的能力，包括資安的紅隊藍隊概念演練都要有。

為此，唐鳳指出，數位部在第4期前瞻基礎建設特別預算中，新增一項「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，2年期程經費約新台幣5.5億元；主要是發生緊急狀況時，台灣通訊網路可透過非同步軌道衛星（其中也包含低軌通訊衛星），確保訊息可順暢傳遞。

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唐鳳表示，就目前台灣狀況看，在偏鄉的行動網路、固網、海纜、微波網路都有作一些部署，除非是對外海纜全部中斷，不然台灣內部還是有多元備援能耐；未來相關部署是希望提高訊息傳輸能力，能更好的應對假訊息。

唐鳳透露，他曾跟電信業者公協會座談，業者都認為通訊韌性非常重要，也非常有意願、甚至主動提出要做相關演練，並提到要確保核心的基地台機房不能斷電、不能先被攻擊，要優先供電；數位部也有幫業者跟台電談，目前還在逐步進行中。（編輯：林克倫）1110921