數位部新增2項計畫 強化通訊韌性與建構數據指引

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（中央社記者蘇思云台北30日電）立法院即將開議，相關人士表示，數位部規劃在第4期前瞻預算新增2項計畫，一是規劃強化通訊韌性，網路中斷是國安問題，提升光纖、固網、低軌通訊衛星韌性；二是建構數據指引，拉業界共同參與。

數位發展部日前正式揭牌，數位部明年所編列的預算總額約新台幣57億元，加上第4期前瞻基礎建設特別預算約160億餘元，總共約218億元。

官員說明，第4期前瞻基礎建設特別預算中多數是從各部會移撥到數位部繼續執行的計畫，經過審查匡列限定用途的前瞻特別預算，日後執行依然受到監督，目前數位部僅僅只有新增2項計畫。

官員指出，一項是「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，經費兩年期程約新台幣5.5億元，加強通訊韌性。俄烏戰爭後，通訊不中斷成為各界關注的重要議題，未來會涵括海陸空三面向處理異質性網路，包括海底電纜、光纖、低軌通訊衛星等面向，避免發生網路中斷。

官員指出，對台灣來說，網路中斷是國安議題，不是經濟或民生問題，計畫主要支援既有行動網路、固網、國際通訊等。

第二項計畫是跟產業界比較相關的「通訊傳播創新科技應用發展及基礎環境建置計畫」。官員指出，主要是建構一份數據使用指引，希望業界實際參與、數位部也會從中協助，2年期程經費約13億元。

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官員強調，個資是資料，去識別化的個資才是數據，數據可以做後續運用，但個資不行；舉例來說，歐盟通用資料保護規則（GDPR）對個資、數據要求很高，廠商勢必也要了解相關規範如何因應。這項計畫主要是制定指引、標準讓業界後續可以在發揮公益性前提下，在商業上進行加值服務，其中也涉及數據可移轉性、可用性、認證機制等議題。

至於外界關注資安人員進用情形，官員指出，目前資安相關領域主要先開事務官職缺，因為涉及安全查核，進用流程需要多一點時間，不過，也有進行私下溝通希望有機會調整進用方式，除了筆試外，也思考實際電腦操作測驗可能性，讓相關制度常態化、進用上更有保障。（編輯：林淑媛）1110830