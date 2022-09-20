台灣資安館開幕 唐鳳：將推隱私強化技術相關政策

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數位發展部數位產業署在台灣資安大會中設立的「台灣資安館」20日正式開幕，包括數位部部長唐鳳（中）、數位產業署署長呂正華（右）及iThome發行人詹宏志（左）都實際到場參訪。中央社記者蘇思云攝 111年9月20日

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（中央社記者蘇思云台北20日電）台灣資安館今天在南港展覽館正式開幕，匯集42家資安廠商展示研發能量。數位部部長唐鳳對零信任的網路身份驗證流程以及隱私強化技術感興趣，也提到會檢視數位部相關公文系統流程能否再精進。

為期3天的「CYBERSEC 2022台灣資安大會」今天在台北南港展覽館正式開幕，數位發展部數位產業署也在大會中設立「台灣資安館」，今天上午邀唐鳳、數位部數位產業署署長呂正華及iThome發行人詹宏志等實際參訪。

數位產業署表示，台灣資安館整合12家業者打造智慧綠能、工控安全、供應鏈安全、物聯網資安標準等四大資安情境互動體驗，並集結42家資安廠商參與展示，展現台灣資安的自主研發能量。

數位產業署指出，台灣資安館在智慧綠能主題區，展示太陽能電網用電監控情境，讓民眾與光雕投影互動，體驗透過導入「應用程式白名單」，系統就只能執行被允許的白名單程式，阻止駭客啟動其他沒被允許的程式。

數位產業署表示，在工控安全主題區，聚焦半導體設備資安標準SEMI E187，推動半導體設備業者如銘異，結合資安廠商TxOne展示設備進場前應確實執行病毒檢測，並搭配竣盟戰情室監控資安事件，符合環境安全監控。

媒體會後詢問唐鳳對展區哪些技術感興趣，唐鳳提到透過零信任方式做網路身份驗證的來毅數位科技，還有帝闊智慧科技的隱私強化技術。

唐鳳指出，自己因為先前染疫在家辦公，也是運用行動自然人憑證的電子簽章技術簽公文，不過剛剛看到業者產生簽章速度更快，數位部比較參考技術的使用流程，希望更快速、更簡便，好的資安習慣才容易養成，會再檢視公文系統能否繼續精進。

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另外，唐鳳在帝闊智慧科技攤位上表示，業者服務屬於隱私強化技術，例如一般人的搜尋歷史，可以讓處理方完全不知道個人搜尋內容下，還是可以進行搜尋服務，也就是把資料儲存跟資料運算兩者拆開，這也是數位部很關注的隱私強化技術，多元創新司接下來也會推出相關政策。

來毅數位科技總經理林欣怡告訴中央社記者，來毅提供網路身份驗證服務，客戶除了台灣銀行業者外，近年因疫情帶動遠距工作，也拓展到製造業與高科技業客戶。網路上使用帳號、密碼不夠安全，有些企業客戶會把來毅方案加入到VPN（虛擬私人網路），使用者連接公司VPN時要先經過驗證，最近也跟光電廠合作，也可以用到上下游廠商使用的供應鏈平台。（編輯：林淑媛）1110920