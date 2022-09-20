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蔡總統：資安不能單打獨鬥 政府加速打造聯防體系

2022/9/20 10:43
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（中央社記者吳家豪台北20日電）總統蔡英文今天出席台灣資安大會開幕式致詞表示，做資安不能單打獨鬥，政府正加快腳步，打造更完善的資安聯防體系；期待政府部門或民間企業繼續努力，將台灣打造為堅韌、安全、可信任的國家。

蔡總統說，這麼多年來，台灣資安大會已經成為亞太地區最具指標性的實體資安展覽，規模越做越大，與會來賓越來越多，參與成員的領域也越來越多元。今年台灣資安大會主題為「數位轉型，資安升級」，與政府發展方向不謀而合，8月數位發展部正式成立，今年底國家資通安全研究院也會正式上路。

總統指出，面對各式各樣資安威脅，不僅要提高警覺，強化公私部門合作，讓資安更精進。做資安不能單打獨鬥，必須依靠聯防，政府正加快腳步，打造更完善的資安聯防體系。

蔡總統表示，金融監督管理委員會已經修改相關法規，逐步推動上市櫃公司設立資安專責單位和資安長，到今年底會有113家上市櫃公司完成。許多高科技業者有情資交流重要性，因此成立台灣數位安全聯盟，已有超過80間公司加入。在台積電、工研院等努力下，成功推動全球首個半導體資安標準SEMI E187，強化供應鏈安全。

她說，政府也持續與國際夥伴合作，不只公部門對公部門，更延伸到科技業者合作，互相交流情資，共同維護關鍵基礎設施的韌性。

蔡總統強調，未來台灣資安工作還有很多需要努力之處，需要共同投入。這次資安大會參展廠商有好幾家資安新創公司，期待資安領域不論政府部門或民間企業繼續攜手努力，打造台灣成為堅韌、安全、可信任的國家。

亞太最高規格資安年度盛事CYBERSEC 2022台灣資安大會今天在台北南港展覽館登場，為期3天，將有超過1萬名產、官、學、研等資安專業人士與會，超過300家海內外指標性資安品牌參與展出，共計近700個參展攤位及15軌同步進行演講的會議廳，寫下台灣資安會展新紀錄。

iThome社長暨台灣資安大會創辦人谷祖惠指出，台灣在資安領域有極大優勢，一方面因地緣政治掌握許多資安威脅情資，另一方面台灣累積的資訊科技研發實力，促成上百家資安公司的誕生，因此台灣可為全球資安生態圈貢獻心力。（編輯：楊蘭軒）1110920

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