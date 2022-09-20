蔡總統主持原轉會議關切花東餘震 促提高警覺

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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統蔡英文今天表示，台東與花蓮發生多起地震，相信很多原轉會委員來自花東地區；也請委員注意族人狀況與需求，相互提醒接下來還可能有餘震，大家務必要提高警覺，也希望透過中央、地方共同努力，早日恢復正常。

總統府下午舉行「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第18次委員會議，總統親自主持，副總統賴清德、總統府秘書長李大維等人與會。

總統致詞表示，這幾天台東與花蓮發生多起地震，並且陸續傳出災情，目前救災救援工作大致進行到一個段落，接下來是安置、重建的工作，執政團隊以及代表這幾天已經都前往現場勘災，了解原鄉部落與族人的需求以及可以協助的方向。

她相信在場很多委員來自花東地區，請委員們注意族人們的狀況與需求，相互提醒接下來還可能有餘震，大家務必提高警覺，也希望透過中央、地方共同來努力，讓族人生活以及各項運作能夠早日恢復正常。

總統表示，今天是第18次原轉會的委員會議，透過今天的會議將繼續推動原住民族轉型的工作，揭露歷史真相、建構屬於原住民族的歷史觀點，並且展開更多有意義的社會對話，就是原轉會應該要做的事情。

她表示，2016年她代表政府向族人道歉的時候，曾經提到過去台灣只有漢人的史觀，只會用強勢族群的角度書寫歷史，只有發掘更完整的真相，誠懇地面對真相，才能夠實現真正的和解。

她提到，經過原轉會的歷史小組與和解小組的共同努力，5年來已經累積許多的成果，也透過原住民族主體的歷史觀點，開始爬梳更多的歷史記憶，希望原住民族的歷史記憶能夠讓台灣人民真正的理解，成為可以共同分享的歷史記憶。

總統說，今天會議中原住民族歷史小組將報告原住民族重大歷史事件推動的情形，也會分享各級政府及部落族人合作推動的牡丹社事件再造歷史現場的計畫。

她表示，建構原住民族的史觀，能夠豐富台灣多元的史觀並且促進台灣社會各族群的相互理解，只有當各族群都能夠彼此理解、彼此體諒、彼此對話，台灣這塊土地的多元對話才能共榮、共存。（編輯：林興盟）1110920

總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會第18次委員會議20日舉行，總統蔡英文（前）帶著資料出席主持會議，聽取各方意見。中央社記者王騰毅攝 111年9月20日