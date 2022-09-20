蔡總統21日赴花東視察 將會晤證嚴法師

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（中央社記者溫貴香台北20日電）明天是921國家防災日，總統蔡英文將出席於花蓮縣舉辦的「各級學校及幼兒園地震避難掩護演練」及「大規模震災救災動員演練」。蔡總統也將前往慈濟與證嚴法師會晤，感謝慈濟醫院投入這次救災工作。

總統府發言人張惇涵今晚表示，明天是921國家防災日，蔡總統將出席於花蓮縣所舉辦的「各級學校及幼兒園地震避難掩護演練」及「大規模震災救災動員演練」。

張惇涵說，蔡總統明天也將前往花蓮縣玉里鎮及台東縣池上鄉、關山鎮等地，關心這次地震災情復原的進度及各項需求。期許中央地方共同努力，全力進行災後復原，讓各項設施儘速恢復正常運作。

張惇涵也說，明天行程中，蔡總統將前往慈濟與證嚴法師會晤，感謝慈濟醫院投入這次救災工作。過去蔡總統時而會與證嚴法師私下晤談、交流意見，明天也將循過去慣例及雙方的溝通，會面將不公開。

此外，張惇涵說，明天上午9時21分將進行「地震速報測試」，屆時全國各地都會收到地震速報；9時25分也會向沿海地區民眾發送「海嘯警報測試」，請接獲警報的民眾無須驚慌。

慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會去年共同捐贈1500劑BNT疫苗。媒體日前報導，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文透露疫苗購買過程曾遭政府勸阻。蔡總統明天前往慈濟與證嚴法師會晤的行程，格外受到關注。（編輯：謝佳珍）1110920