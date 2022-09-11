慈濟指買BNT遭阻 政院：提供免責承諾全力協助未阻擋

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（中央社記者陳俊華台北11日電）慈濟基金會昨天透露去年採購BNT疫苗曾遭政府勸阻。行政院發言人羅秉成今天重申，疫苗是緊急授權藥品，必須政府願提供免責承諾，原廠才可能同意販售給民間團體並捐贈予政府；捐贈單位購買及捐贈疫苗過程，政府都全力協助，絕無任何阻擋情事。

慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會去年共同捐贈1500劑BNT疫苗。媒體報導，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文昨天透露疫苗購買過程，接到許多來自政界、工商業界等大老電話，勸他「買不到的，不要浪費力氣」，原來是許多工商業大老都想買疫苗，卻被政府勸阻或說政府自有安排。

羅秉成透過媒體群組表示，相關報導內容與事實不符，並重申疫苗是緊急授權藥品，必須政府願意提供免責承諾，原廠才可能同意販售給民間團體捐贈予政府。

羅秉成說，政府在為民眾健康把關的前提下，絕無任何阻擋情事，有關捐贈單位購買及捐贈疫苗的過程，政府都全力協助，確保疫苗在運送、檢驗、保存及施打等作業都符合原廠要求下，為民眾規劃接種。

羅秉成指出，鴻海/永齡基金會與台積電等2捐贈單位分別在去年6月1日、10日欲購買BNT疫苗捐贈政府，行政院長蘇貞昌立即指示他負責召集專案小組，積極與2捐贈單位合作協力完成這項疫苗採購及捐贈事宜，並於6月18日宣布進行專案的疫苗採購安排，授權同意台積電及鴻海/永齡基金會各購買500萬劑BNT德國原廠疫苗贈與政府。

羅秉成表示，慈濟基金會隨後在6月23日才表示也有採購及捐贈之意，在提出正式申請後，隨即由時任指揮中心副指揮官陳宗彥協助處理，指揮中心6月28日邀顏博文到指揮中心交換意見，他當時也參與，並在7月1日公開表示慈濟基金會可循台積電與鴻海/永齡基金會等2單位先行建立的模式與架構辦理。

羅秉成說，之後專案小組決定3捐贈單位分別採購的疫苗併同作業，以縮短交貨時程，過程他也多次在行政院記者會即時對外說明，事實俱在，相關報導未加求證，易滋誤會。

羅秉成表示，當時3捐贈單位都知道，若無政府同意緊急授權（EUA）並願提供對BNT原廠的免責承諾，不可能完成這項任務。為求最短時間達成目標，專案小組密集召開專案會議，公私協力完成任務，實無所謂政府官員加以阻擋情形，相關報導與事實不符。

羅秉成說，首批抵台的BNT疫苗外箱，在上飛機前被賣方擅自披覆其公司名稱的宣傳布條，因違反契約規範，因此由台積電在9月2日飛機抵台後要求除去該宣傳布幅；相關報導俱在，亦無所謂「當時慈濟人先進貨艙拆布條，我方政府始願意簽收」情形。

羅秉成強調，疫苗是打在人體身上的藥物，確保疫苗的安全性及合法性是政府責任，所有Covid-19疫苗都要先取得政府緊急授權，且國際藥廠不可能售予沒有政府承諾免責的私人企業或民間團體，否則運送過程出問題、或是打在人身上出問題，最終都還是要政府出來負責和照顧。

羅秉成說，政府一再衷心感謝3捐贈單位的義行善舉，在各方合作下，全部的捐贈疫苗最終順利執行完成；期待外界應本於事實評論，勿以錯誤訊息誤導民眾。（編輯：林克倫）1110911