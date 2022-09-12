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慈濟聲明：購買BNT疫苗 感恩社會各界及政府

2022/9/12 13:32（9/12 13:41 更新）
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圖為BNT疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北12日電）慈濟基金會今天發布聲明，關於去年購買BNT疫苗一事，感恩社會各界及政府支持，也同時感恩總統蔡英文圓滿此事，讓國人能獲得包括台積電、鴻海／永齡基金會及慈濟所購買的疫苗進行施打。

針對外界關心慈濟於2021年購買BNT疫苗一事，慈濟慈善事業基金會在臉書發布聲明稿，感恩當時社會各界的支持，也感恩政府在各項申購流程上依法協助，也同時感恩蔡總統成就圓滿此事，在公私的共善合作下，即時保護國人的身體健康。

慈濟指出，2021年購買BNT疫苗備受社會各界關注，正式提出申請之初，也引起長期關心慈濟的各界前輩表達諸多意見；慈濟感恩在提出購買疫苗過程中，由於各界的期待與多方的支持，方能一一解決申購過程的各項程序與問題。

慈濟表示，非常感恩當時府院及部會對於民間組織購買疫苗的依法支持，並協助慈濟完備所有採購程序，讓國人能適時獲得包括台積電、鴻海／永齡基金會及慈濟所購買的各500萬劑BNT疫苗進行施打。

慈濟指出，證嚴法師對疫苗的採購，本著出家人慈悲為懷的心，一直是秉持著人道精神的情懷，救人如救火；「感恩」各界善心人士的支持、「尊重」政府依法協助，並「期待」疫苗能早日施打，穩定國內的疫情，保護國人的健康。

慈濟說，這個過程，感恩大家齊心一致的成就善願，是證嚴法師所說「好事要共同成就」。

慈濟表示，基於「人道情懷，以愛為本」的初衷，在民間組織採購BNT疫苗已圓滿之際，期盼人人身體健康、社會祥和，早日遠離災疫。（編輯：管中維）1110912

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