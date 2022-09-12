陳時中：疫苗越早進對國人越好 我絕不可能擋

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）慈濟基金會採購BNT疫苗過程受關注，民進黨台北市長參選人陳時中今天強調，沒有證嚴法師翻臉的事情，他是疫情的負責人，疫苗越早進來對國人越好，「我絕對不可能去擋疫苗。」

慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會去年共同捐贈1500劑BNT疫苗。媒體報導，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露疫苗購買過程；台北市長柯文哲昨天指稱，去年政府為了護航高端因此阻擋民間採購BNT，最後是證嚴法師翻臉才放行。

陳時中今天上午前往萬華廣照宮參香，並在會前接受媒體聯訪；媒體問台北市長柯文哲稱證嚴法師去年翻臉的說法，陳時中皺眉表示，證嚴法師非常有善意、善心，且對社會非常愛護、照顧，對他也非常親切，兩人曾在買疫苗前後視訊、會面並一起用過早餐，沒有什麼翻臉的事情。

媒體問，採購若未被刁難，總統蔡英文為何曾出面協調。陳時中回應，不好處理的事情由總統出面處理讓它能順利是應該的。

媒體再問，疫苗外的「復必泰」布條當初是誰拿下。陳時中強調，進貨時在機艙裡有做相關整理，他沒辦法知道那麼清楚的細節，但都是合法合規並依照合約處理。

陳時中會後受訪強調，他相信自己是台灣數一數二著急、對疫苗最關心、希望疫苗早一點進來的人，「我絕對不可能去擋疫苗」。

陳時中說，他是疫情的負責人，疫苗越早進來不僅對國人越好，對他也越有利，這是基本邏輯，說他擋疫苗好像在指控他故意不讓病人吃救命藥，他不可能去擋疫苗。

此外，媒體問，對於中國大陸官媒人民政協報指「九二共識」只有「一中」沒有「各表」，陳時中表示，這是大家本就了解的事，只是有人一直沉迷在自己的幻想裡面。（編輯：李亨山）1110912