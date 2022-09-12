黃珊珊還原北市採購疫苗過程 衛福部長：從未阻擋

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（中央社記者黃麗芸、沈佩瑤台北12日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天指出，北市去年擬自購疫苗卻遭遇和慈濟類似問題，購買過程只有一個關「叫做中央政府的關」；衛生福利部長薛瑞元今天對慈濟採購疫苗議題表示，政府在過程中從未阻擋。

黃珊珊今天上午接受廣播節目專訪時表示，北市府去年曾編列新台幣28億元想買COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗並詢價，但重點是在於政府是否同意入關，重點不是買不到，是政府要不要，認為慈濟講得沒錯。

民進黨台北市長參選人陳時中7月中旬曾針對北市大巨蛋、敬老金等議題表態，批評台北市政停滯；時任台北市副市長的黃珊珊當時回應，這些評論讓她像鴨子聽雷，自己才想問為何防疫總在陳時中手上卡關。

蔣萬安今天在出席「2022三合一選舉台北市里長提名同志造勢大會」接受媒體聯訪時表示，慈濟在第一時間出來還原整個採購真相，直指政府有人在阻擋疫苗，慈濟後來再發聲明強調，所說的都是事實，媒體已報導過，就是狠狠打臉時任指揮官陳時中及民進黨政府。

衛生福利部長薛瑞元今天針對慈濟採購BNT疫苗議題表示，政府在過程中從未阻擋，甚至充分與民間團體合作，才能迅速採購疫苗提供民眾施打，外界的質疑「是自己想像」。

慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會去年共同捐贈1500劑BNT疫苗。媒體報導，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文昨天透露疫苗購買過程，接到許多來自政界、工商業界等大老電話，勸他「買不到的，不要浪費力氣」，原來是許多工商業大老都想買疫苗，卻被政府勸阻或說政府自有安排。

隨後，黃珊珊出席「限量應援小物發布會」時接受媒體聯訪。有媒體問，近來藍營內部民調顯示民眾黨台北市議員參選人僅「學姐」黃瀞瑩在安全名單內，未來要如何帶小雞？黃珊珊表示，每次民調不是看到、就是聽到，是否可拿出讓大家討論、分析，而非每天「傳聞」方式，選前70幾天就在談安全名單，沒什麼意義。

黃珊珊說，自己選過多次民代，認為每次民調數字和最後選舉結果都差異很大，議員選舉主要是夠勤快和努力，拿不出分析數據的民調沒什麼價值，且若每個單位都說是內部民調卻又不敢對外呈現，其實就是政治操作，這種行為應該被譴責。

記者會中也公布黃珊珊第一波限量應援小物，包括防疫「Taipei K33P Going」口罩、隨身酒精噴瓶和精油香氛扣；以及象徵台北向前行的木柵茶包動物禮盒、台北狗狗活動地圖野餐墊和「Taipei K33P Going」動物帆布袋；還有熱情應援的「K33P」珊系漁夫帽、環保永續圓領T恤和運動毛巾；最後是限量33質感紀念金屬胸章、珊系漁夫帽、和防疫防護風衣等。

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黃珊珊現場率民眾黨台北市議員參選人楊寶楨、黃瀞瑩、陳宥丞、陳思宇、民眾黨發言人「國旗女孩」張宇彤和國家治理學院副主任盧冠妃現場走秀，親自解說各個組合的競選應援小物設計理念和應用方式，傳遞延續勤政、勇敢向前的「Taipei K33P Going」精神。

其中，競選小物野餐墊上顯示北市已設置狗活動區一覽表，並由黃珊珊的寵物博美犬「小俠」擔任設計圖主角，陪黃珊珊一起亮相，成為會中焦點。（編輯：李亨山）1110912