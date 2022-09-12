指揮中心公布採購BNT時序表 駁斥阻擋慈濟買疫苗

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（中央社記者沈佩瑤、余曉涵台北12日電）慈濟基金會日前透露去年採購BNT疫苗曾遭政府勸阻。疫情指揮中心指揮官王必勝今天駁斥並表示，部分人士利用選舉惡意操作，有造謠的情況，令人遺憾，呼籲民眾勿信。

慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會去年共同捐贈1500萬劑BNT疫苗。媒體報導，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露疫苗購買過程遭政府勸阻。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，2021年初政府就已和BNT公司談妥，也很確定要簽約，但最後一刻因外力、中國政治力的介入沒有簽成，這件事連德國議員也有揭露過。

王必勝說，後來企業願意出資，但原廠希望政府出面緊急使用授權（EUA）擔保，政府跟鴻海、台積電在1個月內開了13次專案會議，後來慈濟加入，政府也用相同模式簽約，交貨過程平順，政府沒有阻擋。

至於顏博文稱首批BNT疫苗到貨時，必須在貨艙內撕去「復必泰」標籤，台灣政府才肯簽收。王必勝予以否認並表示，首批疫苗因為有「復必泰」布條跟合約不符，是由台積電拆除外箱布條，並沒有發生慈濟人上機拆布條、否則不收貨這件事，慈濟亦已發表聲明澄清，沒有誰卡誰。

王必勝強調，有一批疫苗外標籤雖印有「復必泰」，政府一樣收下，「指揮中心還是要感謝採購過程中曾幫過我們的人」，包括美國、日本捐贈疫苗，也感謝台積電、鴻海、慈濟的協助，永遠都會非常感謝他們。

王必勝說，有部分人士利用選舉的政治情況，把時序混淆，有造謠情形，令人遺憾，希望民眾不要相信。

在次世代疫苗的準備方面，王必勝說，莫德納BA.1雙價次世代疫苗希望能在這週到貨，完成檢驗後提供民眾接種，至於BA.5次世代疫苗部分，莫德納公司會在9月下旬提供文件審查。

王必勝指出，BNT公司已於8日晚上提供少量BA.5臨床前資料，並表示會在9月下旬提供後續文件，指揮中心會積極追蹤處理，並參考其他各國動向。（編輯：張雅淨）1110912

政府洽購與協助民間採購德國BNT疫苗時序表