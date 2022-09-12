慈濟採購BNT疫苗 薛瑞元：充分合作從未阻擋

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）衛生福利部長薛瑞元今天針對慈濟採購BNT疫苗議題表示，政府在過程中從未阻擋，甚至充分與民間團體合作，才能迅速採購疫苗提供民眾施打，外界的質疑「是自己想像」。

慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會去年共同捐贈1500劑BNT疫苗。媒體報導，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露疫苗購買過程；台北市長柯文哲昨天指稱，去年政府為了護航高端因此阻擋民間採購BNT，最後是證嚴法師翻臉才放行。

對此，薛瑞元今天上午出席「藥品實施 GMP40週年暨PIC/S入會10週年論壇」前接受媒體聯訪時表示，「這是自己想像」，過去包括指揮中心在內都曾對採購BNT疫苗一事清楚說明。

薛瑞元指出，本來是政府直接跟BNT接洽，準備直接購買，但最後一刻因為某種因素，BNT不願意跟台灣簽約，後來慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會等3個民間團體表達願以民間捐贈方式協助。

薛瑞元說，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗為緊急使用授權（EUA）疫苗，很多事情需要政府出面保證，像是疫苗救濟等需要免責，政府當時充分與這3個民間團體合作，最後才能談成。

薛瑞元重申，政府從來沒有阻擋過，甚至是大家一起合作，在最短時間內讓BNT疫苗能進到台灣提供民眾施打。

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此外，清冠一號公費對象限縮又放寬引發爭議，外界質疑前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中下指導棋。薛瑞元接受媒體聯訪表示，「這件事情應該是外界在編故事」，整個過程就是在第一版公費對象限縮公布後，中醫藥界回饋了相當多不同意見。

薛瑞元強調，衛福部開會討論決定採取中醫藥界看法，把一些症狀也認定為適應症，因此後續又加上3個適應症，「這跟陳前部長一點關係都沒有」，最近兩人也沒有討論過疫情。（編輯：管中維）1110912