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原轉會議 總統：持續揭露原住民族歷史事件真相

2022/9/20 21:07
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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統蔡英文今天表示，請原民會在重大歷史事件叢書的基礎上，持續揭露過去原住民族重大歷史事件的真相，讓各界更加認識台灣，也請文化部在進行文資登錄、保存維護時，要尊重各族的文化慣習以及族人意願。

總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會下午召開第18次委員會議，由召集人、總統蔡英文主持，副召集人、副總統賴清德陪同出席。

會議首先聽取「原住民族重大歷史事件推動情形報告案」，並觀看文化部在牡丹社事件再造歷史現場的歷年成果影片。

蔡總統裁示，感謝文化部、教育部、原民會的共同努力，還原台灣的多元歷史面貌。「牡丹社事件歷史再造場域計畫」是由部落族人和各級政府通力合作，才讓牡丹社事件當中，豐富的人文地景能夠透過部落主體的觀點來呈現，她的家鄉在屏東，因此對牡丹社事件充滿了關心，也感謝過程當中所有參與人員。

總統說，請原民會在重大歷史事件叢書的基礎上，持續揭露過去原住民族重大歷史事件的真相，讓社會各界更加認識台灣。另外，也請文化部在進行文資登錄、保存維護或歷史空間再造時，一定要尊重各族的文化慣習以及族人意願，讓族人們能夠用自己方式及語言，來述說自己的歷史。

蔡總統認為，除了空間的再造，教育也是十分重要的一環。她請教育部與歷史小組，在未來的課綱規劃、教材教案的設計以及教師的培訓當中，持續深化多元史觀，讓多元史觀可以在校園中真正被理解，也被落實。

總統提到，報告案用影片方式來呈現，讓社會大眾能夠理解得更具體，且更快速掌握整個歷史過程中重要的幾個節點。

總統表示，請文化部與和解小組能夠將上述所提及的部分，包括研究調查、空間再造、文資保存以及教育深化等，用影像記錄下來。相信透過影像的記錄與流傳，能夠促進更多的理解與對話，也讓多元史觀能夠真正成為台灣社會共享的重要資產，「這是一件不容易的工作，我們繼續來努力。」（編輯：謝佳珍）1110920

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