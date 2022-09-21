視察國家防災日演練 蔡總統：提高警覺做好應對

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）今天是國家防災日，總統蔡英文上午到花蓮特教學校視察校園演練狀況，隨後前往國福運動園區視導大規模震災救災動員演練，肯定演練過程，也提醒提高警覺，做好應對災難的準備。

上午9時21分警報響起，花特學生在老師引導下進行地震避難演練，從就地掩蔽到情緒安撫，以及輪椅生與肢體障礙學生提供自走式避難梯從高樓層疏散至集合點等演練。蔡總統讚賞學生，並感謝老師及輔導員協助。

蔡總統致詞表示，面對極端氣候，未來發生複合式災難的可能性提升，打造防災校園尤其重要，特別對於身心障礙者及有不同需求的學生，更應從他們的角度檢視環境，適當提供輔助措施，打造無障礙環境。

隨後蔡總統前往花蓮縣立體育館、國福運動場等地，視導大規模震災救災動員演練，巡視室內避難所，觀看國軍及慈濟救災裝備器材展示、資通訊展示等。

這次演練模擬花蓮外海發生大規模地震，在道路交通中斷的情況，如何利用陸海空資源調度，投入救災救援，驗證各政府單位動員能力，演練過程順利，獲蔡總統肯定。

蔡總統致詞指出，上週花東發生地震，再次提醒民眾地震威脅，應時時提高警覺，透過演練提高自主與救災能力，強化各項設備措施，在災難發生時能妥善因應面對，讓傷害降到最低。

她也提到，關於上週地震的重建及安置還有很多工作要進行，中央與地方會一起努力，加速、加快讓民眾生活早日恢復正常，也將持續強化花東地區救災救援量能。

蔡總統下午將前往視察震災災情，包括國立玉里高中、東里車站、台東萬安國小及台東關山鎮農會碾米加工廠等處受損情形。（編輯：郭諭儒）1110921

總統蔡英文（前中）21日前往花蓮縣視導「大規模震災救災動員演練」致詞表示，上週花東發生地震，民眾要時時提高警覺，並透過演練來提升自助與救災的能力，強化各項設備與措施，才能在災害發生時妥善因應面對，把各種傷害降到最低程度。中央社記者張祈攝 111年9月21日

總統蔡英文（前右3）21日上午前往國立花蓮特殊教育學校，視察「111年度國家防災日地震避難掩護演練」，了解全校師生疏散等演練狀況。中央社記者張祈攝 111年9月21日

總統蔡英文（前左2）21日前往花蓮國福運動園區，在花蓮縣長徐榛蔚（前左3）、國民黨立委傅崐萁（前左4）等人陪同下，視導「大規模震災救災動員演練」。中央社記者張祈攝 111年9月21日