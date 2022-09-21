總統視察花東 朱立倫：希望不是為政治目的

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（中央社記者劉冠廷台北21日電）總統蔡英文前往花東地區視察地震災情復原進度，國民黨主席朱立倫今天表示，蔡總統去花蓮，希望不是為了政治目的，而是真正能幫花東解決問題，這才是民眾所期待，不是每天只管政治、選舉。

蔡總統今天前往花蓮縣玉里鎮及台東縣池上鄉、關山鎮等地，關心這次地震災情復原進度及各項需求。

朱立倫下午在國民黨中常會表示，9月18日發生芮氏規模6.8地震，全台非常震撼，大家擔心災情之時，蔡總統卻在輔選，當天下午3時30分、4時都還在輔選，4小時後才去中央災害應變中心關心，但蔡總統與行政院長蘇貞昌致詞完後，就離開了。

朱立倫說，這樣冷血的政府、國家領導人，只顧選情不管災情，只要致詞不要聆聽，花東的首長在救災中，被叫回聽中央指示，希望將災情告訴中央長官，結果蔡總統致詞完就離開，讓人感慨良多。

朱立倫指出，蔡總統今天去花蓮，希望不是為政治目的，而是真正能幫花、東解決問題，這才是民眾所期待的，不是每天只管政治、選舉。可以在天搖地動時，繼續選舉行程，真的讓大家無法理解。

朱立倫說，最近大家除感受到地震外，在亞太地區、印太地區大家最關心的，就是台海安全；他上午在新竹市就特別提出，國民黨全力避戰追求和平、支持堅強國防保衛台灣、以及爭取國際支持聲援台灣等3重點。

朱立倫說，要對話、溝通，也要有堅強的國防，缺一不可，但民進黨只想靠國際支持，沒有對話溝通，沒有避戰，最後讓全民陷入火海。

此外，國民黨中常會邀政治大學東亞研究所特聘教授王信賢，就「台灣政策法案與中共二十大對兩岸關係的影響」進行專題演講。

朱立倫聽完演講後表示，國民黨要捍衛中華民國、維護台海和平，一定要有積極的角色，不能將所有籌碼都放在依靠美國、以及國際友人的支持，自己一定要確保溝通與交流，一定要持續穩健、務實推動兩岸關係。（編輯：謝佳珍）1110921