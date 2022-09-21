視察花蓮地震災情 總統：傾力讓民眾生活恢復正常

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總統蔡英文（前右2）21日到花蓮地區視察近日地震引發災情，下午在交通部長王國材（前右）、花蓮縣長徐榛蔚（左3）等人陪同下，在富里鄉東里車站聽取簡報。 中央社記者李先鳳攝 111年9月21日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）總統蔡英文今天到花蓮視察玉興橋、國立玉里高中、東里車站因地震受損情形，蔡總統說，傾全力讓民眾生活恢復正常，確實有些損害要花比較長時間，做根本性處理。

蔡總統下午先抵玉興橋了解災情，接著到國立玉里高中看校舍損害，再到東里車站了解災損及相關單位修復情形。交通部長王國材、內政部長徐國勇、花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁等陪同。

蔡總統表示，花蓮災損比外界想像嚴重，行政院長蘇貞昌來過，今天她來也對災情有個觀念，會傾全力讓民眾生活恢復正常，有些事情要花比較長時間，做根本性處理，這次規模6.8地震確實震出相當多問題，包括學校龜裂痕幾乎到處都是，對學生上課造成一定影響。

蔡總統也感謝台鐵局、鐵道局、施工廠商共同搶修，相較原定期程都超前。

至於縣府簡報中，提及5座橋梁需要進行補強或重建，蔡總統當場請交通部研議是否可以動支災害準備金來處理。而目前災害準備金主要是用來恢復原狀，如需要更根本性地解決問題，後續再評估還有哪些地方需要補強，再來尋找有哪些經費可以作為支應。

蔡總統視察玉里高中時表示，跟時間賽跑，要在最短時間內針對災損進行補強，希望在下一次遭遇地震時，能夠確保安全無虞。此外，也請花蓮縣政府彙整民宅或建築物損害情形，與中央研議提供相關資源與協助，讓花蓮的復原可以更快速。（編輯：謝雅竹）1110921

近日花東強震釀災，總統蔡英文（前右2）21日親赴花蓮，與交通部長王國材（前右）、花蓮縣長徐榛蔚（前右3）等人一同到富里鄉東里車站了解災損及相關單位修復情形，聽取台鐵局長杜微（左）簡報。 中央社記者李先鳳攝 111年9月21日