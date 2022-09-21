晤證嚴法師 蔡總統：感恩慈濟人投入救災 讓國家更有韌性

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總統蔡英文（左）21日到花東視察災後復原進度，也到慈濟精舍與證嚴法師（右）會面。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

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（中央社記者溫貴香台北21日電）今天是921國家防災日，總統蔡英文到花東視察災後復原進度，也到慈濟精舍與證嚴法師會面，感恩慈濟投入這次地震的救災，也希望在救災的合作上，中央地方、政府民間持續共同努力，讓國家更有韌性。

總統下午在臉書發文表示，今天是921國家防災日，除了到花蓮參加防災演練，關心這次地震後，花蓮和台東的災情復原進度，也到慈濟精舍，跟許久不見的證嚴法師會面。

總統說，這次的國家防災日演練，包括慈濟、紅十字會及基督教救助協會等民間團體，都有共同投入，而財團法人賑災基金會，也和消防署共同合作支援演練。這就是民間與政府共同協力，讓台灣防救災的能量更為強大。

總統表示，她也跟上人說，感恩慈濟投入這次地震的救災。很多慈濟的師兄師姐、醫護人員，在第一時間都自動自發，前往災區協助，提供很多民眾在物資、熱食和心靈上的協助。

她進一步表示，每當台灣遇到困難的時候都有慈濟。在危機災難之際，誠意和善念對於人心的撫慰很重要。感恩許多慈濟人，也希望在救災的合作上，中央地方、政府民間持續共同努力，讓國家更有韌性。（編輯：林興盟）1110921