民進黨中常會 熱烈討論地震防災韌性

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（中央社記者葉素萍台北21日電）民進黨今天召開中常會，黨主席蔡英文因為赴花蓮、台東視察地震災損，向中常會請假，由立法院黨團總召柯建銘代理主持中常會。中常會請學者報告台灣地震防災韌性建構議題，與會中常委熱烈討論。

民進黨中常會邀請台灣大學建築與城鄉研究所兼任教授陳亮全，專案報告「從918台東地震論台灣地震防災韌性的建構」。

與會中常委說，今天會中討論相當熱烈，有常委提到，鄉下很多人講，地震時到廟裡最安全，因為沒有偷工減料的問題，也有常委問到輕鋼架的議題。

民進黨發言人黃彩玲會後轉述柯建銘談話表示，今天是國家防災日，相信很多民眾都收到政府發的防災簡訊，電視台也配合播放防災訊息。今日演練同時動員超過1000人次的救災人員，就是為了驗證大規模災害發生時後的調度救災能量。

柯建銘說，台灣位處於地震帶，長年遭受地震與颱風威脅。因此預防災防工作更重於救災工作，近年來面對極端氣候的挑戰，政府積極推動能源轉型，減少燃煤排放，也做好治水，降低水患發生；面對地震的風險，政府積極推動危老都更，強化房屋耐震係數，這些都是政府為建構韌性防災台灣所做的努力。

他說，今年5月在行政院與立法院合作下，災害防救法進行了翻修，進一步從法規上健全防災體系，包含從中央地方協力合作防災與救災，以及針對政府及民間救災機具與專業人力調查整備，並建立資料庫以供災害時調配使用，不斷強化台灣的災防體系。

柯建銘表示，在全球面對極端氣候以及疫病威脅時刻，災防的各項整備是每個人都要共同承擔的責任，做越多的準備，就能降低更多的損失。中央政府不斷精進災防法規以建構全災型應變體系，希望中央地方通力合作完善災防體系，將各種災防意識落實在民眾的生活當中，以因應未來可能的災害威脅。（編輯：蘇志宗）1110921