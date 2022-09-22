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玉山艦30日高雄交艦 海軍邀總統視導

2022/9/22 12:25（9/22 13:23 更新）
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圖為海軍玉山艦下水典禮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北22日電）由台船承建、海軍首艘萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山艦」去年4月下水，知情人士今天表示，經靜態碼頭測試、海上測試後已達軍方標準，30日將舉行交艦典禮，後續將進行成軍前訓練，以利後續任務進行。

海軍「新型兩棲船塢運輸艦」原型艦去年4月在台船公司造船塢舉行命名暨下水典禮，由總統蔡英文主持，並以台灣最高峰為意象命名「玉山艦（YU SHAN）」，舷號LPD-1401。

知情人士告訴中央社記者，玉山艦下水後經過靜態碼頭測試、海上測試後已達軍方標準，30日將在高雄舉行交艦典禮，屆時將邀請蔡總統視導；另外，交艦後將進行成軍前訓練，以利後續任務進行。

對此，總統府發言人張惇涵表示，總統的行程若有定案，皆會適時對外發布。

蔡總統去年4月在玉山艦下水典禮時曾表示，玉山艦除了是海軍第一艘萬噸級兩棲運輸艦外，更是依據國防戰訓需求而設計建造，是國艦國造的另一里程碑；在海軍史上，也有曾以玉山命名的軍艦，此艦再次命名玉山，除代表傳承，也代表中華民國國軍不怕挑戰、克服萬難的精神。

玉山艦全長153公尺、寬23公尺、滿載1萬600噸，平時提供海軍離島物資運補、人員運送，發生災害時可執行救災，成為海上臨時野戰醫院或進行國際人道救援；戰時則編成兩棲特遣部隊執行兩棲作戰任務，執行增援、應援及外離島歸復作戰。

玉山艦將配備2座海劍二防空飛彈系統、1座MK-75 76mm快砲、2座MK-15方陣快砲，甲板可停放2架直升機，並裝載LCU及LCM兩棲登陸艇、AAV-7兩棲突擊車、重型車輛、悍馬車等載具，搭載乘員673名官兵。（編輯：蘇龍麒）1110922

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