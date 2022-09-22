邊境分階段解封 蔡總統：全力重振觀光刺激經濟

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（中央社台北22日電）總統蔡英文今天表示，這兩年多來，經歷過一次次嚴峻的疫情挑戰，因為有全民的團結合作，終於來到疫情的最後關頭，她要深深感謝大家配合努力。現在，要全力重振觀光，刺激經濟，帶領台灣經濟大步發展。

蔡總統晚間透過臉書表示，全球疫情趨緩，台灣前3劑疫苗接種覆蓋率超過7成，第一劑更超過9成，經過指揮中心與專家學者的綜合評估，準備要開始穩健解封邊境，恢復與國際間的交流。

總統說，台灣入境居家檢疫措施，行政院今天宣布將分兩階段開放，第一階段：維持3天居家檢疫+4天自主防疫，檢疫處所調整為1人1室，並取消PCR檢測，改以發放4劑快篩，從9月29日開始實施。

第二階段：經過一週觀察期後，將以0+7為目標，也就是入境後，7天自主防疫，免隔離的措施，最快10月13日實施。穩健開放邊境的同時，政府也會做好各項周全的準備。

蔡總統說，要持續提升施打疫苗接種率，並購買次世代疫苗。先前購買的次世代疫苗已經分批到貨，今天也有Novavax疫苗50.4萬劑到貨。政府會持續確保快篩普及、容易取得，並儲備好抗病毒藥物，以及隨時掌握醫療量能，做好最周延的準備。（編輯：林興盟）1110922