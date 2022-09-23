照顧漁民 總統：為水產品打開更多元市場通路

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）總統蔡英文今天前往台東出席111年全國漁民節頒獎典禮，她表示，要為台灣水產品打開更多元市場通路，全力解決漁民困難，與漁會團體朋友共同打拚，讓台灣漁業越來越進步。

蔡總統致詞時首先感謝所有的漁民朋友，因為辛苦付出，讓台灣人可以有好吃漁產，也讓台灣的漁產聞名國際。今年有24名模範漁民、24名優秀漁民獲獎，總統特別提及最年輕的模範漁民、來自花蓮的鍾易秦。鍾易秦從小就跟長輩學習捕魚技術，在漁獲比較少的時候，努力轉型海洋休閒觀光，帶民眾出海體驗漁業，他的努力是漁業傳承以及多角化經營最好典範。

來自雲林的林祝妃回到家鄉打拚，把自家魚塭養殖的虱目魚、蝦子發揚光大，變成一道又一道方便又好吃的宅配家庭美食，跳脫傳統經營方式，為養殖漁業創造更多發展的可能性。

台東在地的陳益褘被譽為「全台灣最會捕鬼頭刀的船長」。蔡總統肯定他在追求漁獲同時，也跟學者一起研究鬼頭刀習性，為海洋生態永續發展盡份心力。另名特別的長者張佐，今年已高齡94歲，時常開船出海抓魚，總統表示，這名台東最資深漁民，常說「只要還能動，就要出海，如果能活到100歲，還是要做個打漁郎」，他對漁業的熱情令人感動與敬佩。

蔡總統表示，漁民的付出和貢獻，是台灣漁業進步重要力量。現在台灣水產品可賣到很多國家，證明我們漁業競爭力越來越強，也獲得國際肯定。她請行政院和農委會持續照顧及支持漁民朋友，為台灣水產品打開更多元市場通路，也要全力解決漁民遇到困難。

蔡總統強調，政府會繼續與漁會團體的朋友共同打拚，讓台灣漁業越來越進步。也邀請所有台灣的朋友一起支持台灣漁產，有空可以到漁村走走看看，體驗豐富漁村及漁業文化。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，中華民國全國漁會今天在台東舉辦去年和今年的模範漁民、優秀漁民表揚，由蔡總統頒發獎牌肯定他們對台灣漁業貢獻。

包括農委會副主委陳添壽、漁業署長張致盛、台東縣長饒慶鈴、立法委員劉櫂豪、全國漁會理事長許德祥、新港區漁會理事長李隆榮都出席今天活動。（編輯：孫承武）1110923

總統蔡英文（左）23日赴台東出席全國漁民節慶祝活動，表揚模範及優秀漁民，蔡總統稱許來自雲林的模範漁民林祝妃（右），將自家魚塭養殖虱目魚、蝦子發揚光大，變成一道道方便好吃的宅配美食，為養殖漁業創造更多發展性。中央社記者盧太城台東攝 111年9月23日