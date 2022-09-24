論文大賞頒獎 蔡總統期勉產學合作培養實務人才

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（中央社記者賴于榛台北24日電）總統蔡英文今天表示，政府近年積極推動如減碳、半導體等前瞻領域的研究，盼用更完善的產學合作，培養出更貼近實務界的專業人才，讓學術研究、產業創新、國家發展相輔相成共同進步。

「2022第15屆崇越論文大賞頒獎典禮」上午在台北圓山大飯店舉行，蔡總統、立法院長游錫堃、崇越集團董事長郭智輝，以及台灣管理學會理事長黃營杉等人出席。

蔡總統致詞時指出，崇越論文大賞有管理學界奧斯卡之稱，感謝崇越科技與台灣管理學會，透過每年的競賽，鼓勵學生投入創新研究，連結重要學術成果與產業，替國家發展提升能量。

她也說，今年得獎者的研究領域很有啟發性，包含企業經營、公司治理研究、因應國際新興趨勢關注供應鏈安全管理、區塊鍊、金融科技還有AI自動化應用等等，可以替國家整體發展、產業的進步帶來創新思維。

蔡總統表示，過去幾年政府也積極推動前瞻領域的研究，盼用更完善的產學合作，培養出更貼近實務界的專業人才，讓學術研究、產業創新、國家發展相輔相成共同進步。

她說，像是去年通過的產業創新條例，讓大學進一步引進產業界資源，共同成立4大半導體學院、2大國際金融學院等，培養更多更有競爭力的人才。

此外，為加快減碳腳步，蔡總統指出，台灣大學去年首度開設淨零碳排課程，清華大學、中山大學、慈濟大學也成立淨零轉型工作坊，持續透過系統性課程，讓學生了解全球淨零轉型趨勢，並且加強投入去碳的相關前瞻基礎研究，提供更多產學合作機會，創造綠色商機，也協助產業界儲備減碳人才。

游錫堃致詞時表示，崇越論文大賞引領研究方向、培育人才、提升研究品質，效用極高。近來九合一選戰論文爭議成為焦點，游錫堃還提及，經過崇越論文大賞評審後的論文，應該不會有抄襲問題，引起台下笑聲回應。

郭智輝指出，這一屆崇越論文大賞共有來自12個國家、82所大學的957篇論文角逐，經4輪書面與口頭報告審查，篩選出150篇優秀論文，其中5篇獲評為特優論文獎，題目包含流通管理、企業經營、AI資訊等。（編輯：黃瑞弘）1110924