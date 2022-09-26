偕陳時中參香 總統：國門打開後艋舺會恢復熱鬧

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（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文今天與民進黨台北市長參選人陳時中赴台北市萬華區廣照宮參香。蔡總統說，國門快要打開了，打開以後，相信有很多國際旅客會陸續到艋舺，艋舺很快會恢復以前的熱鬧。

蔡總統赴廣照宮參香，並贈匾「惠濟群生」。蔡總統致詞提到，感謝廣照宮邀請，這是她第3次到廣照宮，今天除了為飛天大聖祝壽、揭匾，也要謝謝大家團結防疫。

蔡總統說，這段期間疫情確實起起伏伏，靠全民團結合作，防疫人員共同投入，大家一起配合指揮中心指引，把疫情控制住、也穩定下來，現在要漸漸走向恢復正常的生活，上週政府宣布邊境逐步解封、開放國門的計畫，她相信大家都很期待可以朝正常生活再往前邁一大步。

蔡總統表示，她相信艋舺人有很深的感覺，特別是疫情剛開始時，艋舺承受很大影響與壓力，但艋舺人很團結，中央地方一起努力，那時擔任衛福部長的陳時中也到艋舺很多次，關心大家的需要，大家共同走過最困難的時刻。

蔡總統說，總統府就在萬華的旁邊，她也常到艋舺，有外國朋友或外國媒體來訪，她會帶他們到艋舺走走，介紹台灣最具特色地方，很多好吃的東西都在艋舺，她的第一張五倍券也是在艋舺用的。

她說，國門快要打開了，打開以後，她相信有很多國際旅客會陸續到艋舺，艋舺很快會恢復以前的熱鬧。

蔡總統指出，疫情穩定控制，政府要繼續拚經濟，讓國家福利政策可以更落實，包括長照2.0持續增加預算，繼續加碼，繼續做得更完整，讓全台灣長照覆蓋率越來越高。

蔡總統說，雖然疫情造成影響，但經濟仍穩定成長，國家財政仍穩定，國家照顧年輕人、老人家、孩子的政策會持續做，希望地方充分配合一起做；她強調，執政團隊會繼續努力把台灣顧好，中央執政團隊繼續拚，在地方靠大家，中央地方同心，替艋舺、替台北、替更多人，做更多事、做得更好。

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陳時中致詞時則提到，台灣是福地，靠人民努力，靠總統、行政院指導，全民防疫做得很成功，雖然很多人在攻擊，有人說台灣疫苗打不夠，但台灣第三劑打了81%，是世界第三名，有人一直罵他，這不公道，此外，台灣的超額死亡是世界第四低，這是靠大家團結合作，根據科學數字，一步步打拚，才有這成就，疫情實在顧得很好。

陳時中也說，「阿中最死忠」，死忠的意思是指，說話算話，說出來的話一定做得到，他說出來的政見，絕對一件件做好，希望11月26日大家把選票投給他。（編輯：林興盟）1110926