北科大創新學院揭牌 總統：帶動產業發展關鍵推力

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（中央社記者溫貴香台北27日電）總統蔡英文今天出席北科大「創新前瞻科技研究學院」揭牌時表示，希望學院成為帶動產業發展的關鍵推力，結合大學研發能量及業界的高階產業技術，培養更具創造力的高科技人才。

台北科技大學成立「創新前瞻科技研究學院」（創新前瞻學院）上午舉行揭牌儀式，總統蔡英文、總統府資政顏志發、考試委員姚立德、教育部次長劉孟奇、數位發展部次長闕河鳴、國科會副主委陳宗權、國發會副主委游建華等人與會，隨後，總統與台北科技大學校長王錫福一同揭牌。

總統致詞表示，這個學院成立主要是根據去年5月通過的「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，希望藉由條例通過鬆綁組織和人事限制，用更有彈性的方式來匯集資源、培育尖端的人才、提升重點產業研發的能量。

總統指出，透過大學優異的研發力和業界高階產業技術相互的合作，希望能夠培養出更具有創造力的高科技人才，進而使科技以及國家重點戰略產業的發展可以更快速。

總統說，台北科技大學是國內歷史最悠久的科技大學，歷年來所培育出來的人才，是促進台灣整體經濟及產業進步的重要動力，學術的專業表現也受到國際肯定。

她進一步表示，北科大長期與產業密切合作，累積了豐富產學合作的資源，這次有16家企業投入資源，共同合作，累積近2億元的投入，是目前研究學院當中額度最高的學院，這些豐富的資源顯示出企業對北科大的認同，也展現出企業對培育人才的高度意願。

總統說，北科大創立「創新前瞻科技研究學院」肩負起培育創新人才，強化國家重點產業競爭力的重責大任。

她並說，這個學院會有產學合作共編教材共同授課，並且進行實務的教學，相信透過這樣的教學方式，結合理論與實務的運用，能夠培育出更多具有技術研究實力以及產業實作能力的戰略人才。

為了因應最新的科技趨勢以及配合政府6大戰略核心產業的發展，總統表示，這個學院將重點聚焦在人工智慧、半導體以及資訊安全等領域，其中，人工智慧科技學位學程會納入智慧大數據、智慧製造以及智慧醫療等等的課程，並且與多家企業及醫療中心進行合作，目標是要做到AI產業化、產業AI化。

在半導體科技學分學程部分，總統說，除了學校課程之外，也會和重要企業包括台積電等等進行合作，讓學生有到半導體大廠實習的機會。

此外，總統表示，一個很重要的領域就是資訊安全領域的學生中，會納入資安管理、金融安全等等的主題，這些課程項目都能夠在目前的實務工作當中加以發揮，並且做到最好的應用。

總統說，相信創新前瞻科技研究學院的成立，會成為帶動產業發展的關鍵推力，「大家加油」。

北科大創新前瞻學院院長蘇昭瑾表示，創新前瞻學院預計10月啟動招生，明年2月入學，與企業合作規劃人工智慧、資訊安全、半導體等重點領域學程，共同培育高階科技人才，強化國家重點產業競爭力。（編輯：翟思嘉）1110927