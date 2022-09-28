蔡英文賴清德教師節發文 感謝老師無私付出

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（中央社記者溫貴香台北28日電）今天是教師節，總統蔡英文表示，這幾年，老師一直是守護學生、協助防疫的重要夥伴，她向所有老師致上最深的感謝；副總統賴清德也在臉書以圖文感謝老師們無私的付出。

總統上午在臉書發文表示，這幾年，老師一直是守護學生、協助防疫的重要夥伴，疫情期間，常常需要調整上課模式，注意學生防疫措施，真的非常辛苦，她要向所有老師致上最深的感謝。

她說，在台灣各個角落，都有老師辛苦奉獻的身影，有老師一點一滴的努力，縮短城鄉教育差距；也有老師耐心指導、激勵學生，帶領學生在國際上獲得好成績。

總統表示，在成長的過程中，老師是陪伴台灣孩子學習的重要夥伴。謝謝所有老師的辛苦付出，祝福全台灣的老師們，教師節快樂。

副總統賴清德也在臉書發文表示，「聯絡簿」是老師與家長們交流的天地，前幾天，他到「林爸爸簽聯絡簿啦」留言許願，希望能在教師節畫一張圖，祝福全國老師。

副總統說，昨晚願望實現了，林爸爸不僅畫出帽子、書包、制服這「上學三寶」，還有課本上不太好辨認的古人肖像，畫得十分有意思，藉由這張圖畫，祝福所有老師教師節快樂。

副總統表示，教育是份偉大的事業，在台灣各個角落、專業領域和教育體系中，有無數的老師們，致力為孩子創造更多選擇的機會、激發學生更多學習的熱情，讓國家的未來變得更好。

賴副總統感謝老師的無私付出，尤其前段期間，老師不斷落實校園防疫工作，在教學現場努力，持續照亮孩子學習的前路，真的十分用心。「謝謝老師、辛苦了，教師節快樂，有你們真好！」。（編輯：翟思嘉）1110928