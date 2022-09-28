黑熊學院常會報告 蔡英文促團結建立全民防衛觀念

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北28日電）民進黨中常會今天邀請黑熊學院發起人沈伯洋專案報告「全民防衛」，主席蔡英文說，全民防衛工作必須要中央和地方一起努力，將民防意識融入日常生活中，確保戰爭或災害發生時，能在最短時間快速應變。

民進黨今天召開中常會，會中邀請台灣民主實驗室理事長沈伯洋，以「全民防衛」為題進行專案報告。

與會人士透露，沈伯洋在常會中介紹了受到聯電前董事長曹興誠贊助6億的黑熊學院工作內容，課程報名非常踴躍，在性別分布上男女各半，也有很多家長、上班族報名，其中許多人對政治其實並不關心。

此外，路透社報導，臉書下架中國針對美國期中選舉發動宣傳戰的內容，沈伯洋表示，meta這次大量移除假帳號，可以看出中國帳號的手法，就是在特定議題中同時扮演雙方陣營，留下仇恨言論來製造對立。這在台灣也是一樣，而且中國還有很多「在地協力者」配合，透過把「認知作戰」這個名詞污名化來做攻擊，這是現階段台灣面臨較大的問題。

民進黨發言人謝子涵會後轉述蔡英文談話指出，現代戰爭型態與過去相當不同，守護國家安全，除了國際的支持，更需要全民團結，共同建立全民防衛觀念；今年開始的新制教召，藉由落實在地動員與作戰、擴大跨部會合作機制與動員能量，提升台灣自我防衛的力量。

蔡英文說，台灣是中國錯假訊息攻擊的首要目標，她要提醒大家，如果收到不尋常的資訊，切記要查證不轉傳，才能阻止無孔不入的資訊戰，防止民主體制被破壞。

蔡英文並說，全民防衛的工作必須要中央和地方一起努力。透過各級政府與警消、醫護、民防團體共同演練，將民防意識融入日常生活中，確保戰爭或災害發生時，能夠在最短時間快速應變，減少生命財產損失。

她說，全民國防必須要透過全體國民的參與，打造最堅實、韌性的防衛戰力，展現自我防衛的決心與能力，讓每一個人都能為家園盡一份心力；同時，也要繼續和全球民主夥伴，一起捍衛民主自由的價值，保護民主體制，堅定捍衛主權與國家安全。

與會者轉述，蔡英文請行政部門討論，整合內政部幾個單位，關於民防要做什麼事情，需有一個處理民防的單位。

另外，與會者轉述，由於專案報告提到全民防衛議題，中常會也討論到教官是否留在校園等議題；蔡英文在會中提到，有支持者說教官留在校園也不錯，可以教學生基本的軍事知識，但另有與會者說，全世界沒有任何一個國家有教官在校園。

與會者轉述，民進黨團總召柯建銘提到黨政軍退出媒體、教官退出校園當時的立法的脈絡與過程，柯建銘並強調，這是不可能逆回來的，這是台灣民主重要發展課題。（編輯：翟思嘉）1110928