賴清德盼產官學研站在一起 讓都更順利推展

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（中央社記者葉素萍台北28日電）副總統賴清德今天說，9月18日的地震之後，老房子的問題再度引起台灣社會的關心；他期盼政府、民間及產官學研各界力量站在一起，讓都更工作順利推展。

賴副總統晚間出席「第30屆中華建築金石獎頒獎典禮」，肯定得獎企業的建築作品或建設工程，對台灣的進步、安全的維護都有很大幫助。

賴副總統說，他一直很關心三件事情。第一，台灣房子的老舊，全台灣大約有800多萬戶房屋，其中400萬戶屋齡超過30年，在9月18日的地震之後，老房子的問題再度引起台灣社會的關心。

副總統提到，第二，因應氣候變遷，總統蔡英文在去年4月已經宣布台灣加入全球行列，要在2050年達到淨零轉型的目標，善盡地球村一份子的責任；第三，人口老化，今年6月，台灣65歲以上人口占總人口比率約17%，速度不變的話，2025年將達20%，為世界衛生組織（WHO）界定的超高齡社會。

副總統指出，都市更新的方式，一方面可以解決老房子的問題；另一方面，盡量避免將農地或其他地目的土地，變成建築用地。因為氣候變遷，水資源不足，全球糧食生產都受到影響，如為了一時所需將土地變更為建地，當真正需要糧食達到自給自足，以因應各種變化時，恐怕會有困難。

他期盼，建築業界分配適當力量進行都更，不僅可以解決老房子問題，提供安全居住環境，改善生活品質，也可以解決不斷變更農地或其他地目為建築用地的問題。

賴副總統認為，要為未來及早規劃，在進行重建時，可以特別規劃一部分為適合老年人居住的房屋。蔡總統非常重視都更，因為都更除了可以解決上面的問題，也是推動內需產業發展非常好的方式。

副總統提到，日前有媒體報導，目前台灣的都市更新多數集中在直轄市。他希望中華建築金石獎活動委員會、專家學者及業界，可以共同商討如何讓都更工作順利推展。除了修法以外，還需要哪些配套措施來達到目標，非常值得大家共同進行研議。

他認為，只有政府、民間及產官學研各界力量站在一起，推動都更，才有辦法成功，這對台灣來說非常重要。（編輯：趙蔚蘭）1110928