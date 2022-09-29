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總統接見十大農業專家 鼓勵朝智慧化與循環經濟發展

2022/9/29 12:48
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（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天肯定同濟會舉辦的傑出農業專家表揚活動，讓大家看到台灣農業的實力和生機。並說，政府鼓勵農業朝向智慧化和循環經濟發展，進一步推動農業升級轉型、創造永續農業，農業專家所研發的成果，將是非常關鍵的助力。

總統蔡英文上午在總統府秘書長李大維、農委會副主委陳添壽陪同下，在總統府接見由國際同濟會台灣總會總會長張維清所率領「國際同濟會台灣總會理監事首席及全國十大傑出農業專家」等訪賓。

她說，「全國十大傑出農業專家」今年已邁入第46屆，連續好幾年，她都在總統府跟得獎人見面，今天也非常開心有這個機會恭喜各位得獎。

總統致詞表示，現場來自全國各地的同濟會夥伴，在各位的努力之下，國際同濟會台灣總會這幾年來，會員人數越來越多、服務範圍也越來越廣，經常可以在社會各個角落看到同濟人服務的身影，特別是在農業領域，透過同濟會舉辦的表揚活動，讓看到台灣農業的實力和生機。

總統認為，今年「全國十大傑出農業專家」，每一位各有擅長，都有傑出的成就。各位農業專家的事蹟，讓她由衷佩服大家的付出。她再次恭喜得獎人，也要感謝大家精進台灣農業，為農民注入新活水。

總統表示，面對氣候變遷的挑戰及2050淨零轉型的目標，政府也鼓勵農業朝向智慧化和循環經濟發展，進一步推動農業升級轉型，創造永續農業。她相信，大家的研發成果，將會是非常關鍵的助力。

最後，總統感謝同濟會舉辦這項選拔，以及所有同濟夥伴對台灣的努力與貢獻，並祝福同濟會會務蒸蒸日上。（編輯：蘇龍麒）1110929

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